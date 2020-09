CoD Mobile: trae nuevo mapa, nueva habilidad de operador y más [VIDEO]

La décima temporada de Call of Duty: Mobile se lanzará a finales de esta semana. Hoy, Activision confirmó la llegada del mapa Pine, la habilidad del operador Equalizer y la clase Battle Royale Hacker con la nueva temporada.

Ya se rumoreaba que Pine vendría a Call of Duty: Mobile en la temporada siguiente. Solo los modos de tiroteo uno contra uno y dos contra dos se podrán jugar en este pequeño mapa originalmente de Call of Duty: Modern Warfare.

También se esperaba que la clase Battle Royale, Hacker, se lanzara en la temporada 10. Estuvo presente en la versión de prueba pública lanzada a finales de junio. La clase tiene el dispositivo Ice Pick y la habilidad Hard Wired.

El picahielo se puede usar para bloquear los minimapas de los enemigos cercanos y evitará que los enemigos usen sus dispositivos. La habilidad Hard-Wired, por otro lado, evita que el radar de los jugadores sea bloqueado o detectado por enemigos cercanos.

La última habilidad del operador que llega a CODM es el ecualizador. Tiene dos ametralladoras de doble empuñadura que tienen "supresores incorporados" y causan un daño devastador a corta distancia.

Aparte de estas características, el mapa de la Terminal de Modern Warfare y el nuevo modo de Headquarters ya han sido confirmados para la nueva temporada. La temporada 10 comenzará después de que termine la actual temporada a fines de esta semana.

