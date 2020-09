Confirman Among Us 2 para PC y móviles y esto es lo que traerá [VIDEO]

Fue en 2018 que InnerSloth LLC lanzó Among Us al mercado, pero el título se ha tomado su tiempo hasta que finalmente llegó al campo. Como no podía ser de otra manera, el estudio ya está pensando en sus próximos movimientos, que pasan por desarrollar una secuela.

En un extenso comunicado publicado por sus creadores, el equipo ha asegurado que Among Us 2 integrará, de alguna manera, la experiencia de la primera entrega, disponible en PC y también en dispositivos móviles Android e iOS, bajo el modelo free-to-play.

Una de las razones por las que han decidido crear una secuela es porque el crecimiento del proyecto ha abrumado a los servidores. El juego "no fue diseñado para ser tan grande", dicen. Por esta razón, “es extremadamente difícil agregar más elementos sin romper lo que ya existe”.

Según InnerSloth LLC, se sienten aterrorizados cada vez que tienen que incorporar algo, ya que el juego es muy "frágil". Arreglar esto requiere tocar los elementos centrales del proyecto y luego verificar que no se hayan dañado otros sistemas. El primer objetivo de la secuela es construir algo que pueda absorber ese crecimiento.

La idea es integrar el juego original y mantener lo que funciona, es decir, seguir ofreciendo una experiencia sencilla y directa. Seguirán apostando por una tripulación que tiene que desenmascarar a un impostor; este último intentará sabotear el montaje del barco sin ser descubierto.

Pero puede esperar nuevas opciones y algunos cambios de equilibrio. Por ejemplo, sabemos bien que tres impostores necesitan más de 10 jugadores para equilibrarse, así que el objetivo de la desarrolladora InnerSloth LLC será aumentar a 12 o hasta 15 usuarios.

También son conscientes de que esconderse es un modo popular, por lo que modificarán el emparejamiento para que todo funcione mejor; También se agregarán listas de amigos para una mejor interacción dentro del juego.

Como cualquier videojuego con un enfoque en línea, los tramposos hacen acto de presencia. InnerSloth LLC planea reforzar la moderación y agregar herramientas para combatir este tipo de comportamientos dañinos.

Creen que lo que hará a Among Us 2 verdaderamente único es la expansión de roles. "Esto fomentará la rejugabilidad", aunque todavía no pueden compartir en qué consistirán exactamente estas clases. Reconocen que tienen más sorpresas e ideas y que están convencidos de que será una secuela que valdrá la pena.

Su intención es comenzar con un acceso anticipado que les permita recopilar comentarios de los jugadores de su primera entrega Among Us.

