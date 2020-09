¡Insólito! Super Mario 3D All-Stars se halla entre los más vendidos de Amazon

El plan de Nintendo funcionó y Super Mario 3D All-Stars ha alcanzado el status de "top seller" ("más vendido") en Amazon para distintas regiones. Esta colección de juegos de nuestro plomero favorito -que incluye Super Mario 64 (Nintendo 64), Super Mario Sunshine (Nintendo GameCube) y Super Mario Galaxy (Nintendo Wii)- estará disponible desde el 18 de septiembre en Nintendo Switch por tiempo limitado.

Super Mario 3D All-Stars is



#1 Best Seller in the US on Amazon

#1 Best Seller in the UK on Amazon

#1 and #2 Best Seller in Japan on Amazon



Hey I think this game might sell a lot maybe pic.twitter.com/T42Yi3U0Rh