Among Us: revisa cómo descargar gratis el videojuego en Android y PC

Among US se ha convertido, en los últimos días, en el videojuego más solicitado entre los usuarios de Android y iOS, en móviles; y Windows, en computadoras. Esta aplicación lleva un par de años en el mercado; sin embargo, recientemente se hizo popular, al punto que reconocidos youtubers de todo el mundo se han enganchado con el peculiar juego. ¿Aún no lo has probado? A continuación, te enseñamos a descargar gratis Among Us.

¿Qué es Among Us?

Among Us es un videojuego multijugador en línea desarrollado por la empresa InnerSloth. Fue lanzado al mercado internacional el 15 de junio del 2018, pero su popularidad es reciente.

El juego consiste en un grupo de tripulantes a bordo de una nave especial. Cada uno asume uno de los roles: compañero de tripulación o impostor. El objetivo principal de los tripulantes es identificar a los impostores y expulsarlos de la nave, mientras mantienen las funciones de la misma.

Por su parte, la misión de los impostores es matar a los tripulantes y sabotear la nave sin que los identifiquen.

Descargar Among Us gratis para Android

Among Us está disponible en el Play Store de Android completamente gratis. Tiene una tamaño de 70 megas y requiere como mínimo Android 4.4 KitKat para que pueda funcionar.

Hasta la fecha, el videojuego se ha instalado en más de 50 millones de móviles Android. Si quieres descargar gratis Amon Ug desde la Play Store, puede ingresar a este link.

Descargar Among US gratis para iOS

Among Us también se encuentra disponible gratis en el App Store de iOS. En este sistema, la aplicación tiene un peso de 189,5 megas y necesita como mínimo el iOS 10.

En móviles Apple, Among Us no tiene publicidad; sin embargo, los skins tienen un precio, que varia de acuerdo al país en el que te encuentres. Si quieres descargar gratis Amon Ug desde la App Store, puede ingresar a este link.

¿Cómo jugar Among Us en PC Windows?

Cuentas con dos formas para descargar Among Us en Windows y en ambos casos no es gratuito. El primer método es a través de Steam, plataforma virtual de distribución de videojuegos.

Inicia sesión en Steam, luego busca Among Us, pulsa el botón "añadir en el carrito" y compra el juego. Luego de realizar esos pasos, podrás descargar el videojuego. Para acceder a esta modalidad de descarga, has clic en este enlace.

La segunda forma de comprar Among Us en PC es a través de su web oficial. Ingresa a esta página web y luego pulsa en "download now". Deberás realizar un pago voluntario, el cual tiene un mínimo de 5 dólares. Esto te garantiza contar con todas las skins del videojuego.

