Among Us: impresionante marca de jugadores en simultaneo [TWITTER]

Among Us es un juego de rol-Party lanzado por primera vez en 2018 sobre la tripulación de una nave espacial que solo está tratando de hacer sus trabajos mundanos, solo que también hay jugadores impostores que se escabullen para asesinarlos y echar la culpa a los inocentes.

Es como el hombre lobo en el espacio, sí. Aunque no prendió fuego al mundo en el lanzamiento, recientemente se ha convertido en un éxito entre los streamers y actualmente es el juego número uno de Twitch, con 209.000 espectadores en el momento de escribir este artículo.

El repentino aumento de popularidad ha causado algunos problemas en el servidor para los desarrolladores de Innersloth, un equipo de tres personas con sede en Washington. Como tuitearon durante el fin de semana, "Los servidores de Among Us se están llenando de nuevo. Estamos llegando a 1,5 millones de jugadores en línea al mismo tiempo. Estamos aprendiendo poco a poco las cosas, pero tengan paciencia con nosotros!."

