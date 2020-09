El juego de Scott Pilgrim vs. The World vuelve a ser una realidad

Ubisoft transmitió para todo el mundo su más reciente presentación denominada "Ubisoft Forward". Durante los 45 minutos que duró, pudimos echarle un vistazo a todas las novedades que este publisher francés nos tiene preparado para lo que queda de este año y también el año que viene. Entre los diversos anuncios, un viejo conocido para los amantes de los videojuegos estilo "beat 'em up" hizo su regreso después de seis años de ausencia: Scott Pilgrim vs. The World: The Game.

Así es, el juego basado en la popular novela gráfica de Bryan Lee O'Malley vuelve con todo tras haber desaparecido súbitamente de todas las tiendas digitales de videojuegos en el año 2014. Las razones de este retiro hasta ahora es materia de especulación, pero se presume que Ubisoft no llegó a renovar la licencia de Scott Pilgrim por un tema de costos extra.

Acerca de Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition

Pero dejemos de hablar del pasado y concentrémonos en el futuro, ya que bajo el nombre de "Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition" antiguos y nuevos jugadores podrán sumergirse en las aventuras llenas acción con nuestro protagonista y su banda, mientras tratan de salir airosos de la numerosa cantidad de amenazas que se pondrán en su camino. ¿Qué amenazas? Los siete ex-novios de Ramona Flowers, la actual chica de Scott.

Hasta cuatro jugadores podrán unirse a la caótica acción de este juego ya sea de forma local u online. Entre los personajes jugables contamos a:

-Scott Pilgrim.

-Ramona Flowers.

-Stephen Stills.

-Kim Pine.

-Knives Chau.

-Wallace Wells.

Los dos últimos mencionados, que antes eran personajes DLC, ahora están contenidos en este juego para el disfrute de todo el mundo.

Pon a prueba tu conocimiento en videojuegos encontrando los guiños y referencias que este particular juego hace a otros títulos de la vieja escuela, mientras disfrutas de las animaciones hechas por el talentoso Paul Robertson, las escenas cinemáticas hechas por el mismo Bryan Lee O'Malley y el pegajoso soundtrack cortesía de Anamanaguchi.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition estará disponible en la temporada de fiestas de fin de año para PlayStation 4, Xbox One, Stadia y PC (Windows PC y UPlay).

