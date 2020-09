Ninja regresa a twitch con nuevo acuerdo de exclusividad [VIDEO]

Ninja, quien se formó en la plataforma de Twitch para convertirse posiblemente en el jugador más conocido del mundo, dejó la plataforma en términos menos que amigables después de firmar un contrato de varios años y varios millones de dólares para transmitir en Mixer.

Después del colapso de Mixer a principios de este año, que resultó en un gran día de pago para Ninja, ya que el valor total de su contrato se pagó por completo, probó las aguas con transmisiones esporádicas tanto en YouTube Gaming como en Twitch.

Ahora, sin embargo, el cambio a la plataforma de transmisión de Amazon se ha confirmado con el anuncio de su acuerdo de exclusividad. Si bien los términos, la duración y el valor del trato se desconocen en este momento, es casi seguro que volverá a ascender a millones de dólares.

En Twitter, la cuenta oficial de Twitch hizo un punto de trazar una línea bajo su partida el año pasado, escribiendo el título "Hacia un nuevo comienzo" junto con un breve video de anuncio. También respondió a la publicación del anuncio de Ninja diciendo que es "genial tener al equipo Ninja de nuevo de nuestro lado".

Desde que dejó Mixer, Ninja solo ha transmitido en Twitch en dos ocasiones. La confirmación de un acuerdo ahora debería significar transmisiones más frecuentes.

A pesar de estar alejado de la plataforma durante casi un año, el canal de Ninja sigue siendo el más seguido en Twitch con 15 millones de seguidores. Incluso si su audiencia no es exactamente la que era, sin duda sigue siendo uno de los mayores streamers del planeta.

Los que vieron la transmisión de Ninja el día de ayer, curiosamente no jugó Fortnite, sino decidió poner suss manos en los juegos que ultimamente han estado sonando, nos referimos a Fall Guys y por supuesto al juego del momento, Among Us.

