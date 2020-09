Fortnite: Apple seguirá dando soporte para Iniciar sesión con Apple

Ayer mismo, Epic Games anunció que Apple pronto pondría fin a su apoyo al futuro "Iniciar sesión con Apple" en Fortnite. Aunque Apple no ha emitido una declaración oficial sobre el tema, Epic retrocedió desde su anuncio inicial y dijo que la función continuaría funcionando hoy.

Independientemente del caso, el desarrollador sigue recomendando a todos sus usuarios de iOS, que han estado usando la función, que preparen una cuenta de Epic a través de su sitio web oficial.

La redacción utilizada en el anuncio indica que Apple podría cambiar su decisión en cualquier momento, ya que Epic describió el evento como una "extensión indefinida".

Apple will no longer allow users to sign into Fortnite using “Sign In with Apple” as soon as September 11, 2020. If you used “Sign In with Apple”, please make sure your email and password are up to date. https://t.co/T0Rq0tfrR7