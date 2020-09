Among Us [GUÍA]: ¿Cómo obtener todos los skins, mascotas y sombreros?

Among Us es el juego de moda en celulares (Android y iOS) y computadoras (PC - Windows). Pese a que fue lanzado al mercado hace más de dos años, recientemente se ha vuelto popular gracias a que conocidos usuarios de YouTube y Twitch empezaron a hacer streamings de esta aplicación. ¿Te animas a jugarlo? En este link te enseñamos a descargar gratis Among Us.

Este videojuego ha generado miles de preguntas entre sus usuarios y una de las más planteadas tiene que ver con cómo obtener todos los skins, mascotas y sombreros de Among Us. En la siguiente nota te contamos cómo lograrlo.

¿Cómo conseguir los skins, mascotas y sombreros de Among Us?

Si deseas tener todos los skins, mascotas y sombreros de Among Us, debes comprarlos desde la propia aplicación o en Steam, dependiendo del soporte en el que juegues.

La gran mayoría de estos items tienen un costo, que varia de acuerdo al país en el que te encuentres. Cada pack tiene un costo mínimo de 5 soles, mientras que los más caros están 7.50 soles.

Hamster Pet Bundle: S/ 7.50

S/ 7.50 Bedcrab Pet Bundle: S/ 7.50

S/ 7.50 Polus Skins: S/ 5.00

S/ 5.00 Brainslug Pet Bundle: S/ 7.50

S/ 7.50 Mini Crewmate Bundle: S/ 7.50

S/ 7.50 MIRA HQ Skins: S/ 5.00

S/ 5.00 Stickmin Pet Bundle: S/ 7.50

Skins para Among Us

Astronaut: S/ 6.49

S/ 6.49 Captain: S/ 6.49

S/ 6.49 Mechanic: S/ 6.49

S/ 6.49 Military: S/ 6.49

S/ 6.49 Police: S/ 6.49

S/ 6.49 Doctor: S/ 6.49

S/ 6.49 Black Suit: S/ 6.49

S/ 6.49 White Suit: S/ 6.49

S/ 6.49 Wall Guard: S/ 6.49

S/ 6.49 MIRA HQ Skin Bundle: S/ 6.49

Mascotas (pets) para Among Us

Bedcrab Pet Bundle: dos mascotas con aspecto de bicho.

dos mascotas con aspecto de bicho. Brainslug Pet Bundle: dos mascotas con aspecto de alien y OVNI.

dos mascotas con aspecto de alien y OVNI. Hamster Pet Bundle: dos mascotas con aspecto de perro y hámster en bola.

dos mascotas con aspecto de perro y hámster en bola. Mini Crewmate Bundle: dos mascotas con aspecto de pequeño tripulante y robot.

dos mascotas con aspecto de pequeño tripulante y robot. Stickmin Pet Bundle: dos mascotas con aspecto de muñecos de palos.

Sombreros para Among Us

Los sombreros son los items más numerosos en Among Us. Existen dos tipos: gratuitos y de pago.

1M Donwload Bundle: S/ 9.99 (incluye 8 sombreros).

S/ 9.99 (incluye 8 sombreros). Astronaut: S/ 9.99 (incluye skin).

S/ 9.99 (incluye skin). Brain slug: S/ 3.39

S/ 3.39 Bush Hat: S/ 3.39

S/ 3.39 Captain’s Hat: S/ 6.49

S/ 6.49 Double Top Hat: S/ 3.39

S/ 3.39 Flowerpot: S/ 3.39

S/ 3.39 Goggles: S/ 3.39

S/ 3.39 Hard Hat: S/ 6.49 (incluye skin).

S/ 6.49 (incluye skin). Military: S/ 6.49 (incluye skin).

S/ 6.49 (incluye skin). Paper Hat: S/ 3.39

S/ 3.39 Party Hat: S/ 3.39

S/ 3.39 Police: S/6.49 (incluye skin).

S/6.49 (incluye skin). Stethescope: S/6.49 (incluye skin).

S/6.49 (incluye skin). Top Hat: S/6.49 (incluye skin).

S/6.49 (incluye skin). Towel Wizard: S/3.39

S/3.39 Ushanka: S/3.39

S/3.39 Viking: S/3.39

S/3.39 Wall Cap: S/ 6.49 (incluye skin).

S/ 6.49 (incluye skin). White Hat: S/ 6.49 (incluye skin).

S/ 6.49 (incluye skin). Headphones: S/ 6.49 (incluye skin).

S/ 6.49 (incluye skin). MaskHat: S/ 6.49 (incluye skin).

S/ 6.49 (incluye skin). Security: S/ 6.49 (incluye skin).

S/ 6.49 (incluye skin). Polus Map Bundle: S/ 6.49 (incluye 3 skins).

S/ 6.49 (incluye 3 skins). Crewmate Hat: S/ 9.99 (parte del Crewmate Pet Bundle).

¿Qué es Among Us?

Among Us es un videojuego multijugador en línea desarrollado por la empresa InnerSloth. Fue lanzado al mercado internacional el 15 de junio del 2018, pero su popularidad es reciente.

El juego consiste en un grupo de tripulantes a bordo de una nave especial. Cada uno asume uno de los roles: compañero de tripulación o impostor. El objetivo principal de los tripulantes es identificar a los impostores y expulsarlos de la nave, mientras mantienen las funciones de la misma.

Por su parte, la misión de los impostores es matar a los tripulantes y sabotear la nave sin que los identifiquen.

