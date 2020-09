Twitch: Pokimane ahora es una Vtuber e Internet no está contento

Imane Pokimane Anys puede que sea una de las streamers más populares del mundo en este momento, pero por los hechos ocurridos recientemente parecen que no puede tomar un descanso como corresponde.

La estrella de Twitch de 24 años recientemente hizo su tan esperado regreso a la transmisión después de una pausa de un mes, con la esperanza de comenzar de nuevo.

Teniendo en cuenta las controversias en las que se ha visto envuelta últimamente, que van desde los rumores de su novio hasta su ejército de fanáticos 'simps', muchos creían que un descanso era lo más adecuado para ella.

Regresó el 12 de septiembre, en medio de mucha fanfarria y parecía estar de un humor alegre, interactuando con sus fanáticos e incluso pasando a transmitir Among Us junto a otros streamers reconocidos.

Sin embargo, ahora parece estar enfrentando la reacción acalorada de una gran parte de la comunidad en línea una vez más, cortesía de su reciente publicación en Twitter donde anunció su debut como Vtuber.

El fenómeno Vtuber se ha disparado en Internet últimamente, especialmente durante la pandemia, donde los streamers utilizan un avatar digital de ellos mismos para interactuar con los fans.

Mientras que algunos elogiaron a Pokimane por su nuevo enfoque, una gran sección la criticó por intentar sacar provecho de la tendencia, a expensas de los Vtubers originales.

Una de las tendencias más populares en Internet en este momento es la de un YouTuber virtual o un Vtuber. Con tecnología de alta gama y artistas de captura de movimiento, parece que el fenómeno Vtuber ha conquistado el mundo de la realidad virtual.

Un fenómeno que generalmente involucra un avatar digital inspirado en el anime de un streamer en vivo. La tendencia Vtuber es inmensamente popular en Japón y ahora parece estar ganando un baluarte en esta parte del mundo.

Una de las agencias de Vtuber más populares es Hololive, que está ampliando su alcance con una nueva subdivisión llamada Hololive English. Algunos de los Vtubers más populares incluyen a Kizuna AI y Kaguya Luna.

La industria de Vtuber es una de las más rentables del mundo, y considerando el alcance y la popularidad del anime como fenómeno global, esto es solo el comienzo. Los vtubers están liderando la carga hacia una revolución digital, que tiene el potencial de alterar la forma en que vemos las formas de arte y entretenimiento de los consumidores.

You are cashing in on a trend. You are already famous and have showed your face. Why now? WE WORK OUR HEARTS out. There's so many small VTubers that deserve recognition! You are hoping on a trend and saturating it more! How dare you!