¡Es un éxito! Tony Hawk's Pro Skater 1+2 vendió más de 1 millón de copias

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 hizo su debut hace dos viernes y ha sido bombardeado de numerosos elogios por parte de la prensa especializada y la comunidad gamer en todo el mundo. Activision y Vicarious Visions, quienes son los responsables directos del desarrollo de este juego, han dado en el clavo al traernos nuevamente estos clásicos representantes del skateboading en videojuegos en PlayStation 4, Xbox One e incluso PC.

Be the G.O.A.T in Tony Hawk’s Pro Skater 1+2! 🐐 Go bigger than ever before in #THPS with an epic roster of pro skaters, online multiplayer, and a whole lot more! AVAILABLE NOW on PlayStation 4, Xbox One and PC. 🎮 pic.twitter.com/nv9okPWG9D