Es poco probable que Fortnite regrese a iOS antes de agosto del 2021

Apple ha decidido no permitir que Epic Games vuelva a postularse para el Programa de desarrolladores de Apple durante al menos un año. Si bien Epic ha presentado una orden judicial preliminar para anular la prohibición, esto significa que Fortnite no podrá regresar a iOS hasta al menos agosto de 2021.

La información fue revelada por Daniel Ahmad, analista senior de Niko Partners, en Twitter a través de fin de semana. Para aquellos que no lo sepan, Fortnite ya no está disponible en Google Play o App Store, después de que Epic Games puso una solución en el juego para evitar el recorte del 30% que Apple y Google toman de todas las microtransacciones.

Epic Games anticipó la reacción, sin embargo, lanzó una demanda contra el gigante tecnológico, incluso publicando una parodia en el juego del comercial de Apple de 1984, donde Macintosh era la fuerza revolucionaria que rompía el monopolio de IBM sobre el mercado de la computación.

“Apple se ha convertido en lo que una vez criticó: el gigante que busca controlar los mercados, bloquear la competencia y reprimir la innovación”, dice la orden judicial. “Apple es más grande, más poderosa, más arraigada y más perniciosa que los monopolistas de antaño. Con una capitalización de mercado de casi 2 billones de dólares, el tamaño y alcance de Apple supera con creces el de cualquier monopolista tecnológico de la historia".

Puede encontrar el tweet de Daniel Ahmad a continuación, junto con el fragmento relevante:

Apple has said that it will not let Epic Games re-apply to the Apple Developer Program for at least one year.



Epic Games did file a preliminary injunction last week to overturn this ban.



Assuming no changes, it's unlikely Fortnite returns to iOS before August 2021. pic.twitter.com/LChsKdhvHb