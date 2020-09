Fall Guys: Actualización 1.07 y todas las notas del parche [FOTOS]

Uno de los juegos más populares en Internet actualmente es Fall Guys de Mediatonic, que acaba de recibir una de sus mayores actualizaciones hasta ahora.

Desde su lanzamiento en agosto, Fall Guys se ha disparado a la cima de las listas y ha conquistado el mundo de los videojuegos. Desde sus pequeños protagonistas hasta un mundo vertiginoso y colorido de diversión descarada, los personajes con forma de frijol parecen estar cómodamente sentados en la cima de la montaña Battle Royale.

En una de las actualizaciones más importantes desde su lanzamiento, Fall Guys ha introducido una gran cantidad de nuevos y emocionantes cambios:

BIG YEETUS & ANTI-CHEATUS is now live!



Surely that's worth a retweetus? pic.twitter.com/xcBOG4b5f3