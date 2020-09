¡Ajá! Super Mario 3D All-Stars se ejecuta a través de emulación

Super Mario 3D All-Stars fue anunciado hace unas semanas durante el último Nintendo Direct. Este juego verá la luz el día 18 de septiembre de forma exclusiva en Nintendo Switch, reuniendo de esta forma 3 títulos en 3D del plomero más famoso de los videojuegos. Si bien el juego ya puede ser descargado a través de la eShop, este recién otorgará acceso a sus jugadores desde este viernes. Sin embargo, esto no detuvo a los dataminers y ya han comenzado a hurgar entre los datos del juego para compartir ciertos datos escondidos que esta colección de juegos contiene.

Entre los hallazgos más importantes figura la mención de algunos títulos pertenecientes a Nintendo 64. Uno podría pensar que estos datos solamente son restos de muchas líneas de código que pasaron de un lado a otro, sin embargo esto encendió las alarmas en cuanto a la posible existencia de poder más títulos de N64 en Nintendo Switch tal y como se puede hacer actualmente con SNES y NES.

DashingIb, un fan de Nintendo muy entusiasta, compartió con sus seguidores de Twitter sus hallazgos. En el thread en donde enumera los juegos de Nintendo 64, explica que los datos encontrados en la data del juego podrían pertenecer a una Virtual Console (consola virtual) de N64 que llegaría a futuro a la consola híbida de Nintendo. Aquí vemos los títulos encontrados:

OatmealDome, otro dataminer, encontró los ROMs de Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. La existencia de estos ROMs solamente sugiere una cosa: que estos juegos son ejecutados a través de un emulador. Un emulador "Made in Nintendo" sin nombre se encarga del juego de Nintendo 64, mientras que otro con nombre "Hagi" se encarga del resto. Cabe resaltar que este último parece haber sido hecho por el equipo de Nintendo de Europa, ya que se menciona a "NERD" (por "Nintendo of Europe Research & Development" o Investigación y Desarrollo de Nintendo de Europa).

Super Mario 3D All Stars has leaked onto the Internet.



It appears all the games are emulated.



Galaxy and Sunshine run under a Wii and GameCube emulator named "hagi"(?) possibly made by NERD (Nintendo of Europe division).



Mario 64 is running under an N64 emulator. Dunno which.