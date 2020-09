League of Legends: Wild Rift comienza hoy fase beta e incluye rankings

Los fanáticos de League of Legends han tenido un ojo en el desarrollo de Wild Rift durante un tiempo. La versión móvil del juego se lanzará a finales de este año y ha estado recibiendo comentarios de algunos alfa testers durante meses. Ahora Riot Games está abriendo Wild Rift para una beta cerrada a partir de hoy.

La beta cerrada solo estará disponible para los usuarios de Android en Indonesia hoy. Los usuarios de Android en Filipinas, Malasia, Tailandia y Singapur tendrán acceso el viernes (18 de septiembre), pero solo se elegirá a unos pocos de aquellos que se preinscribieron para el juego en Google Play Store.

Los pocos afortunados que tengan acceso al juego tendrán una serie de nuevas funciones para probar durante la beta. Amumu, Dr. Mundo, Jarvan IV, Sona, Singed y Varus llegarán a la Grieta durante la etapa beta y estarán disponibles para ganar o comprar, junto con casi 300 artículos cosméticos.

El sistema de clasificación del juego también hará su debut durante la beta cerrada, pero se verá y se sentirá un poco diferente a la clasificación de League of Legends. Se ha agregado un nuevo rango llamado Emerald y un sistema de puntos de victoria hace que los juegos sean más competitivos que nunca.

Los planes para lanzar el juego a otras regiones llegarán pronto, pero por ahora, todos los ojos están puestos en el sudeste asiático. Los usuarios de iOS también pueden registrarse aquí para tener la oportunidad de probar el juego ahora.

Warm up your thumbs because Wild Rift Closed Beta starts today in Indonesia! Android users can check our app page on Google Play, and we'll be inviting a select few iOS players in a couple of days. If you don’t see an invitation, don’t fret—we’ll be sending more as we go along. pic.twitter.com/4dOZSleOzv