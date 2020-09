Among Us: ¿Qué configuración de juego usan los streamers? [GUIA]

Among Us se ha convertido en un juego tremendamente popular de la noche a la mañana. Una de las grandes ventajas del juego es la gran cantidad de formas de jugar, pero como resultado, puede ser difícil saber de qué forma quieres jugar.

Miremos la configuración que tiene el juego, así mismo, desglosaremos las configuraciones más populares que tienen los streamers y que tal vez podría interesarte para hacer tu juego más divertido.

Entonces, hay bastantes configuraciones para considerar. Los modificadores disponibles son:

Mapa

Impostores

Confirmar Expulsión

Reuniones de Emergencia

Tiempo para la Emergencia

Tiempo de Discusión

Tiempo de Votación

Velocidad del Jugador

Visión de Compañero de Equipo

Visión del Impostor

Cooldown luego de matar

Distancia para matar

Tareas Visuales

Tareas Comunes

Tareas Largas

Tareas Cortas

La mayoría de ellos se explican por sí mismos, la configuración del mapa te permite elegir en qué mapa jugar, por ejemplo. Asimismo, muchos ajustes se pueden cambiar de una forma u otra sin afectar seriamente el estilo de juego.

El hecho de que alguien use un conjunto específico de modificadores no significa que esa configuración sea la mejor para ti y tu grupo de juego. Además, todas estas configuraciones son para juegos con 10 jugadores y 2 impostores. Si juegas con una configuración diferente, asegúrate de ajustarlas según sea necesario.

among us is a horror game pic.twitter.com/HiPaWmwFWg — Disguised Toast (@DisguisedToast) September 13, 2020

Among Us: Ajustes de visión

Los ajustes de visión serán los modificadores que tendrán algunos de los mayores impactos en la forma en que se juega tu juego. En general, desea que los impostores tengan un radio de visión mayor que los miembros de la tripulación.

Esto les permite acechar a los miembros de la tripulación y tener una mayor conciencia de su entorno que la tripulación, mientras que la tripulación tiene un juego un poco más difícil.

Pero esa dificultad es parte de la diversión. No sería un juego divertido si la tripulación pudiera ver todo, siempre serían capaces de identificar a los impostores. Los streamers populares de Among Us se pueden ver con frecuencia utilizando la visión de la tripulación de 0.5x y la visión de impostor de 1x a 1.5x.

Esto le da a la tripulación un pequeño círculo de conciencia que dificulta el seguimiento de las personas, mientras que los impostores pueden ver todo.

Among Us: Configuración de las tareas

Las tareas son la siguiente parte más impactante de cómo se juega Among Us. La lista de tareas ocasionales que tiene que hacer la tripulación se puede modificar para dar una ligera ventaja a un lado o al otro. Las tareas se dividen en tres categorías: tareas comunes, tareas largas y tareas cortas, así como un modificador para tener tareas visuales activadas o desactivadas.

Muchos streamers parecen ir con una tarea común, dos tareas largas y dos tareas cortas, y las tareas visuales están desactivadas. En general, las tareas más largas dificultan el juego para la tripulación, mientras que las tareas cortas tienden a ser un poco más manejables.

Las tareas comunes, por otro lado, en realidad benefician a la tripulación una vez que descubres cuáles son, porque todos los miembros de la tripulación tendrán las mismas tareas comunes.

Las tareas visuales son únicas en el sentido de que otros jugadores pueden verte realizarlas, lo que las convierte en una forma de garantizar que no eres un impostor. Dependiendo de lo buenos que sean tus jugadores como tripulación e impostor, y si tienes comunicación por voz o no, es posible que desees ajustar esta configuración.

Recomiendo desactivar las tareas visuales si tiene comunicación por voz en su grupo de juego, ya que las tareas visuales pueden ser demasiado fáciles de abusar de lo contrario.

Among Us: Configuración de muerte

El tercer grupo de configuraciones más importante a considerar son las distintas configuraciones de muerte en Among Us, ya que afectarán la forma en que los impostores tienen que jugar.

Un tiempo de reutilización de bajas bajas dará a los impostores mucha libertad para anotar múltiples muertes en una ronda, mientras que las largas pueden cambiar su enfoque para cubrir sus huellas.

El rango de muerte también es algo a considerar, ya que un rango más largo puede dificultar que la tripulación escape de un asesino con movimiento, mientras que un rango más corto puede hacer que los impostores tengan que tener más cuidado con su posicionamiento.

Los Streamers generalmente se establecen en un tiempo de reutilización de 22.5 segundos, un número que deja a los impostores abiertos a múltiples tipos de juego sin lastimarlos. Para esto, también usan una distancia de muerte corta, algo necesario para juegos donde la tripulación tiene un rango de visión corto.

Among Us: Tiempo de discusión

La más impactante en los juegos es la configuración Confirmar expulsión. Esta configuración es si el juego informa o no a los jugadores si un jugador votado fue o no un impostor. En general, los streamers juegan con expulsiones confirmadas desactivadas, pero los grupos sin experiencia y los grupos de recogida pueden preferir jugar con ellas.

El tiempo de discusión y votación será más influyente en los juegos de Among Us, donde los jugadores deben comunicarse a través de texto en lugar de voz. El tiempo de discusión es simplemente el tiempo en el que la votación está bloqueada y el tiempo de votación es el resto.

Es costumbre tener un tiempo de discusión corto y un tiempo de votación largo para facilitar el uso, pero puede experimentar con diferentes opciones. Si está jugando con el chat de voz, considere dar a los jugadores alrededor de 90 segundos de tiempo de votación y un tiempo de discusión más corto.

Otro modificador a considerar es la velocidad del jugador. Puede ser interesante jugar con esto porque beneficia a todos por igual. Sin embargo, cuanto más rápido se muevan todos los jugadores, más rápido podrá la tripulación terminar sus tareas y aumentará la probabilidad de que alguien se tropiece con un cadáver.

Entre nosotros, los streamers tienden a establecerse en la velocidad predeterminada, pero muchos grupos usan una velocidad de 1.25x. Definitivamente juega con la velocidad en tus grupos, pero no siempre asumas que más rápido es mejor.

