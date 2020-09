Nuevo RPG de Tortugas Ninja disponible en dispositivos móviles [VIDEO]

TMNT: Mutant Madness ahora aterrizó en iOS y Android, cortesía del estudio Synapse de Kongregate. Es una continuación de la popular serie animada de 1987, que brinda a los fanáticos la oportunidad de volver al lugar donde terminó la historia original.

Puedes esperar una mezcla de acción con mucho juego de Rol, además de otros elementos inactivos, así como una gran cantidad de queridos personajes de la franquicia TMNT, desde las tortugas titulares hasta el cobarde Destructor.

El juego tiene lugar en las calles y en las alcantarillas de Nueva York. Pasarás la mayor parte de tu tiempo familiarizándote con su combate en tiempo real y reforzando gradualmente tu lista de personajes coleccionables. Se trata de formar el equipo perfecto, lo que significa que a veces tendrás que mezclar héroes y villanos.

Si bien esto puede no tener mucho sentido desde la perspectiva de la historia, debería permitir muchas combinaciones divertidas, especialmente cuando llega el momento de realizar una "súper habilidad".

Fuera del juego PvE, también puedes participar en los modos PvP del juego. Su objetivo es proporcionar un desafío bienvenido y darle la oportunidad de poner a su equipo a prueba. Aquí está el tráiler de lanzamiento del juego.

El desarrollador Synapse también fue responsable del éxito CCG Animation Throwdown: The Quest for Cards, que cuenta con personajes de Futurama, Family Guy, American Dad y Bob’s Burgers. El equipo ha demostrado su capacidad para manejar licencias de renombre, y TMNT: Mutant Madness parece no ser una excepción.

Lo encontrarás disponible para descargar ahora como un juego gratuito de más de App Store y Google Play.

