PUBG: Mobile modo Arena ha sido desactivado después de un día [VIDEO]

A PUBG Corp. le encanta crear nuevos modos y experiencias dentro de PUBG que son un soplo de aire fresco en comparación con el modo Battle Royale habitual del juego. Sin embargo, su última creación se inhabilitó aproximadamente después de 24 horas debido a problemas de estabilidad.

El nuevo modo Arena, que se lanzó ayer en PUBG Labs, ofreció a los jugadores una experiencia de torneo en perspectiva en primera persona basada en equipos dentro de las secciones de los mapas de Erangel, Miramar y Sanhok.

Sin embargo, aproximadamente 26 horas después de su lanzamiento para los jugadores de PC, se eliminó por que los usuarios informaron un problema crítico que afecta la estabilidad del juego.

El modo Arena se ofrece a los jugadores de PC y consola en dos ventanas separadas para cada plataforma. Esta fue la primera ventana de PC y estaba programada para durar tres días del 18 al 21 de septiembre. Esta primera ventana completa ahora se ha eliminado.

La próxima ventana de PC se ejecuta del 25 al 28 de septiembre, por lo que es de esperar que el problema se solucione para entonces. Aquí también es cuando los jugadores de consola pueden tener en sus manos el Modo Arena por primera vez en PUBG Labs.

Arena Mode has been disabled due to a critical issue impacting game stability. It's unlikely the game mode will return this weekend.



Any additional changes to the originally announced schedule will be shared when possible.



We'll keep you updated.https://t.co/kTpAhwsPtw