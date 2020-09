¡Oficial! Así luce la carta de Gareth Bale en el FIFA 21 tras fichar por el Tottenham [VIDEO]

Cuando EA Sports dio a conocer los 100 jugadores con mayores 'ratings' en el FIFA 21, grande fue la sorpresa al ver que Gareth Bale no aparecía en dicha lista. Es más, algunos youtubers daban por hecho que el galés iba a tener 79 de media, pero finalmente no fue así.

¿Cuánto tiene en realidad? El Tottenham reveló que 'El Expreso de Cardiff' posee 83 de 'rated' y, por tratarse de un fichaje de verano, automáticamente se hace acreedor a una carta 'Ones to Watch'. Acá te contamos más detalles sobre su brutal carta.

Luego de ser "caminante" por varios años en las últimas ediciones de FIFA, Gareth Bale ahora será solo panel. Asimismo, ha disminuido todas sus características, siendo sus atributos de ritmo y su resistencia los más afectados.

Pese a ello y por todo lo que se dijo, el flamante refuerzo de los 'Spurs' sigue siendo mucho mejor que varios "caminantes" y sus estadísticas hablan por él: 88 de ritmo, 84 de disparo, 82 de pase, 80 de regate, 58 de defensa y 73 de físico.

Desde ya, el extremo derecho posee dos cartas en FIFA 21: oro básico y 'Ones to Watch'. Cada vez que aparezca en un nuevo 'Equipo de la Semana' (TOTW), su carta 'Ones to Watch' subirá de puntaje automáticamente.

¿Cuánto podría costar su carta 'Ones to Watch'

Pese a ser un jugador desequilibrante y que milita en la Premier League, el galés no pasará de las 100 mil monedas en las primeras semanas de juego. Algo así como el caso de Nicolas Pépé, quien llegó a costar 70 mil monedas cuando recién fichó por el Arsenal.