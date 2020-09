Microsoft compró Bethesda, el publisher de juegos como Doom, Fallout, Wolfenstein y más

Xbox está imparable y ahora llegó a sacudir a los gamers desde muy temprano con la adquisición de Zenimax Media, los dueños de Bethesda Softworks, id Software, Arkane Studios y las otras desarrolladoras que tienen bajo su ala. Lo más probables es que esto signifique que futuras entregas de franquicias millonarias como Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein y más; debuten primero a través del servicio Xbox Game Pass. Esta movida de Microsoft ha causado enorme revuelo entre los jugadores, quienes tienen en alta estima a este publisher y a la gente tan talentosa dentro de sus estudios. ¿Llegarán más juegos de ellos a Xbox Series X y Series S?

Today is a special day… We are THRILLED to welcome the talented teams and beloved game franchises of @Bethesda to Team Xbox!



Read the full announce from @XboxP3: https://t.co/Jn0HcTJ9Mi pic.twitter.com/iQVutgT6zq