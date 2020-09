Fortnite: BTS estrenará Dynamite en Fortnite Party Royale [VIDEO]

Atención ejércitos de todo el mundo. Tu banda de chicos favorita, BTS, está oficialmente en camino a Fortnite. En lo que tiene que ser uno de los golpes musicales más grandes hasta ahora, Epic Games ha anunciado la llegada de la sensación global BTS a la isla Fortnite.

Como parte de la serie de conciertos Spotlight, que hasta ahora ha sido testigo de artistas estadounidenses como Dominic Fike y Anderson Paak, los últimos artistas listos para incendiar el escenario principal de Fortnite son The Bangtan Boys, también conocidos como BTS.

La boy band de siete miembros de Corea del Sur es uno de los talentos más calientes en la industria de la música en este momento y tiene numerosos fanáticos en todo el mundo que los apoyan religiosamente. Conocido como el Ejército de BTS, estos fanáticos se alegraron mucho al ver el reciente anuncio de Fortnite.

Can you hear the bass boom? We’re ready for #DynaNite@bts_bighit is coming to Party Royale for the world premiere of their “Dynamite” MV (Choreography ver.)



See you at the party September 25 at 8 PM ET 💜https://t.co/dlsCbpihU3 pic.twitter.com/klpfpG2VDg