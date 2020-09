Bliizard: La BlizzCon se realizará de manera online para el 2021

La comunidad juega un papel importante en la celebración de la BlizzCon, por lo cual Blizzard está organizando una serie de competiciones y exhibiciones con anticipación. Debido a la naturaleza en línea del evento, Blizzard está aprovechando la oportunidad para incluir a tantos fanáticos de todo el mundo en sus festividades.

Los artistas, escritores y cosplayers tendrán la oportunidad de probar sus habilidades contra la competencia en los concursos de arte, narración digital y cosplay. La fecha límite para enviar sus trabajos para todas las competiciones es el 4 de enero, por lo que sería aconsejable ponerse a trabajar de inmediato.

Los fanáticos de los cosplay tendrán la oportunidad de mostrar sus últimas creaciones en la Exposición de Cosplay. Por primera vez, los dueños de mascotas ahora tendrán la oportunidad de mostrar su cosplay de mascota único. Los ejemplos dados involucran gatos y perros, pero nada te impide mostrar el cosplay de Alamuerte enfermo de tu lagarto.

Si no está interesado en competir, ¿por qué no enviar un clip de usted vestido de múrloc para la Marcha virtual de los múrlocs? No se preocupe si le tiene miedo a la cámara, Blizzard también ofrece a los fanáticos la opción de cargar clips de múrlocs en el juego.

📢 BlizzConline is set to take place February 19-20, 2021!



There's lots of planning left to do, but we wanted to provide an early heads-up on how you can take part in the online festivities! 🎉



Check out the blog for more details on the fun! 👀



🔍 https://t.co/fY1x6SBMZm pic.twitter.com/QNev7OiGFX