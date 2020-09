Xbox One X se disparó en ventas ¿Confusión con Xbox Series X?

Los fans de Xbox en todo el mundo esperaban la llegada del día de la preventa de Xbox Series X y Series S. Numerosas webs de comercio online, como Walmart y Best Buy, pusieron a disposición de sus clientes la nueva consola de Microsoft desde las 8:00 a. m. hora del pacífico (10:00 a. m. hora de Perú). Esto fue abrumador e incluso toda una confusión para algunos compradores no tan versados en temas de videojuegos. Esto último quedó patente luego de ver un inusual incremento en la demanda de Xbox One X, la variante más potente de la consola de la generación que ya se despide el próximo 10 de noviembre, en Amazon.

Microsoft got themselves in a weird spot with the Xbox naming situation



Xbox

Xbox 360

Xbox One

Xbox One X



Then what do you do? You can't go Xbox 2/Two because Sony has PlayStation 5 and 2 is less than 5. That matters a lot when non-gamer parents are buying consoles for kids.