Among Us 2 es cancelado y anuncian mejoras para su primera versión

El mundo de los videojuegos ha sido apoderado por el fenómeno Among Us, uno de los multijugadores más jugadores en Steam y teléfonos móviles. Además, que es uno de los favoritos de los streamers y permite hasta un máximo de 10 jugadores.

Sus desarrolladores, Innersloth, habían confirmado la creación de su secuela Among Us 2 hace un mes. Sin embargo, en su última publicación anunciaron la cancelación del proyecto y que todos sus esfuerzos se dirigirán ahora hacia la actual versión que es disfrutada por millones de personas.

El futuro de Among Us

En la publicación realizada el miércoles 23 de septiembre los creadores, Innersloth, anuncian que tras varias reuniones decidieron finalmente no continuar con el proyecto "Among Us 2". En su lugar estarían esforzándose en darle más contenido a la actual versión porque existe una gran base de jugadores. Repasemos lo que dijeron:

"¡Hola a todos, PuffballsUnited aquí! ¡Ha sido un momento muy emocionante para nosotros estos últimos meses! ¡Nos encantó ver a todos disfrutando de Among Us! Forte ha estado trabajando duro para arreglar los servidores y hacerle frente a la gran afluencia de jugadores. Muchas gracias por soportarnos a través de estos dolores de crecimiento. ¡Ojalá podamos comenzar con contenido nuevo pronto! Hablando de contenido nuevo...

Nosotros, los desarrolladores, hemos tenido varias discusiones sobre lo que queremos hacer con el juego. ¿Cuándo dejamos de trabajar en Among Us 1? ¿Qué contenido incluiría Among Us 2? La razón principal por la que estamos buscando una secuela es porque el código base de Among Us 1 está muy desactualizado y no está diseñado para admitir adición de nuevo contenido. Sin embargo, ver cuánta gente disfruta de Among Us 1 realmente nos hace querer poder apoyar el juego y llevarlo al siguiente nivel.

Hemos decidido cancelar Among Us 2 y, en su lugar, poner todo nuestro enfoque en mejorar Among Us 1. Todo el contenido que habíamos planeado para Among Us 2 irá a Among Us 1. Esta es probablemente la opción más difícil porque significa sumergirnos en el código central del juego y reelaborar partes del mismo. Tenemos muchas cosas planeadas y estamos emocionados de traer contenido nuevo a todos mientras continúan disfrutando jugando.

Foto: Innersloth

Estas son algunas cosas que llegarán en el horizonte:

Servidores : Forte todavía está trabajando muy duro para resolver los problemas de nuestro servidor. No tenemos un ETA (tiempo estimado de llegada), pero es de esperar que las cosas vayan mejorando cada vez más. Esto le está ocupando todo el tiempo de desarrollo.

: Forte todavía está trabajando muy duro para resolver los problemas de nuestro servidor. No tenemos un ETA (tiempo estimado de llegada), pero es de esperar que las cosas vayan mejorando cada vez más. Esto le está ocupando todo el tiempo de desarrollo. Soporte para daltónicos . Es algo que hemos pospuesto durante demasiado tiempo... Planeamos agregar otros identificadores para los jugadores, así como ciertas tareas centradas en el color (como cables). Esto también debería abrir la posibilidad de más colores. En el pasado, no podíamos agregar más colores porque era demasiado difícil distinguir a los jugadores.

. Es algo que hemos pospuesto durante demasiado tiempo... Planeamos agregar otros identificadores para los jugadores, así como ciertas tareas centradas en el color (como cables). Esto también debería abrir la posibilidad de más colores. En el pasado, no podíamos agregar más colores porque era demasiado difícil distinguir a los jugadores. Amigos / Sistema de cuentas . Esto es algo que hemos querido hacer durante mucho tiempo, pero no hemos podido abordar. ¡Para la salud del juego en el futuro, vamos a hundir nuestros dientes y resoverlo! Este definitivamente tomará algo de tiempo.

. Esto es algo que hemos querido hacer durante mucho tiempo, pero no hemos podido abordar. ¡Para la salud del juego en el futuro, vamos a hundir nuestros dientes y resoverlo! Este definitivamente tomará algo de tiempo. ¡Un nuevo escenario! Todavía está en fase temprana y apenas hemos comenzado a diseñar su apariencia. ¡Sin embargo, el tema se ha decidido! ¡El siguiente nivel en Among Us será una ubicación temática de Henry Stickmin (videojuego de Innersloth)!

También tenemos muchas cosas planeadas, solo necesitamos priorizar y organizar todos nuestros planes. ¡Manténganse al tanto!

Among Us 2 ya no es una realidad, pero los que adquirieron la versión actual ya saben que tendrá más contenido que llegará próximamente. Una porción de seguidores se ha quedado triste por la cancelación del nuevo proyecto, pero otros están felices de conocer que llegarán muchos añadidos importantes al Among Us que conocemos. ¿Qué opinas sobre la decisión de Innersloth?

