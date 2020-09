Dota 2: El jugador con la peor suerte del mundo abriendo cofres inmortales

Dota 2 es un videojuego gratuito, pero sobrevive gracias a sus microtransacciones como la compra de cofres o el popular Battle Pass. Dentro de este último, Valve entrega cofres inmortales que contienen items de tipo inmortal y con chances de conseguir unos más valiosos que otros.

Entre este categoría se encuentran los de tipo "raro", "muy raro" y "ultra raro". Habitualmente a los jugadores suele tocarle el objeto más difícil en el cofre 30 o máximo 70, solo que hay algunos jugadores que tienen muy mala suerte y experimentan la peor suerte del mundo cuando abren cofres.

El jugador de Dota 2 con peor suerte abriendo cofres inmortales

Los creadores de Dota 2, Valve, tuvieron que revelar las chances de obtener un objeto raro de sus cofres porque implementaron diferentes leyes en varios países. Por esta razón, al hacer click en la "chance" del item raro podemos observar cuantos cofres debemos abrir para obtener el objeto tan preciado.

Así sucede con los cofres inmortales o normales que tienen chances diferentes para obtener los valiosos objetos. Según la experiencia de varios jugadores el item tipo "Ultra Raro" tiene un promedio de caída entre el cofre 30 a 70, siendo más allá de este límite una rareza sin precedentes.

Solo que el jugador pr1ce abrió 105 cofres del Trove Carafe 2019, que cuestan $3.99 cada uno, y no pudo obtener el objeto llamado "Cult of the Demon Trickster". En total gastó $418.95 y no le salió el tan ansiado item inmortal para el héroe Monkey King. Para este momento la chance que le tocara en el cofre siguiente era 1 de 3.8 cofres.

Foto: Steam Community

Para acabar su pesadilla, el jugador recibió el final de su búsqueda en el cofre número 106. Luego de tantos intentos obtuvo el item Ultra Raro y al menos tener un final feliz.

Foto: Steam Community

Este objeto que era tan buscado por el jugador de Dota 2 modifica la habilidad definitiva de Monkey King invocando unos dragones y adaptándose con el item Arcana que posee el personaje. Quizás era muy fanático del poderoso héroe basado en la leyenda del Sun Wukong (Rey Mono).

¿Dota 2 me obliga a gastar tanto para conseguir este objeto? Pues no, si no deseas jugar a la suerte puedes comprar este objeto por separado o en conjunto mediante el Mercado de la Comunidad de Steam que tiene precios basados en la oferta y demanda de los mismos jugadores.

Fuente: Pr1ce Steam