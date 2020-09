Rocket League: sistema de clasificación, recompensas y más [GUIA]

A todos nos encanta un poco de fútbol de coches aéreos frenético y de ritmo rápido. Rocket League se destaca en un campo propio como deporte, con su mezcla de trabajo en equipo, coordinación y habilidades de conducción que dificultan la inserción en cualquier género preexistente.

Debido a que es tan único, Rocket League tiene muchos seguidores y se ha convertido en un deporte de primer nivel. Pero no son solo los profesionales los que pueden jugar competitivamente; tiene un sistema de clasificación que te permite progresar de No clasificado a Gran Campeón en ocho modos de juego competitivos diferentes.

Para aquellos que quizás nunca hayan jugado a Rocket League antes y estén pensando en ello ahora que se ha convertido en un juego gratuito, o solo han jugado de manera informal, es posible que tengan algunas preguntas sobre el juego competitivo.

Actualmente hay nueve niveles en el sistema de clasificación de Rocket League, si incluye Sin clasificar. Todos los rangos, desde Bronce hasta Gran Campeón, tienen tres subniveles dentro de ellos, lo que significa que hay un total de 23 rangos potenciales en los que puedes ser.

Antes de la actualización masiva gratuita en septiembre de 2020, Gran Campeón tenía un solo rango y los jugadores más altos podían alcanzar. La actualización ahora ve al Gran Campeón dividido en tres subniveles, y se introduce un nuevo rango superior llamado Supersonic Legend.

Sin embargo, al igual que antes, cada uno de los modos de juego competitivos en Rocket League tiene su propio sistema de clasificación, por lo que su habilidad en diferentes modos de juego se reflejará en diferentes clasificaciones en lugar de ser todas todo en uno.

Su rango está determinado por su MMR (Rango de Emparejamiento). Las victorias lo hacen subir, las pérdidas lo hacen bajar, y cada rango y división tiene un valor objetivo de MMR establecido que debe alcanzar para progresar.

Tu MMR, o rango de emparejamiento, es un puntaje oculto que determina en qué rango te encuentras y al mismo tiempo actúa como una forma de colocarte contra oponentes con niveles de habilidad aproximadamente similares a los tuyos.

Todo puede ser un poco confuso, pero hay un buen recurso para aquellos interesados ​​en MMR, donde también pueden ver su propia puntuación, o calificación de habilidad. Le ofrece un desglose de la puntuación que necesita alcanzar para entrar en el siguiente rango y muestra tablas de clasificación de calificación de habilidades globales.

La cantidad de MMR que ganas por cada victoria o pierdes por derrota está determinada por la MMR de su oponente. Por ejemplo, si te enfrentas a un oponente que tiene una clasificación más alta que tú, ganarás más puntos MMR por una victoria, pero perderás menos si eres derrotado por un jugador con la misma clasificación que tú.

Los goles, las asistencias y los premios al Jugador más valorado no afectan la cantidad de MMR que obtienes, a pesar de las creencias contrarias.

Para comenzar su viaje competitivo de Rocket League, debe alcanzar el nivel 10 en el juego para desbloquear las listas de reproducción clasificadas.

Una vez desbloqueado, jugará algunos partidos de ubicación para determinar en qué rango debe comenzar. Vale la pena señalar que con la afluencia esperada de nuevos jugadores al juego, Psyonix reiniciará suavemente a los jugadores existentes a rangos más altos de lo habitual, de modo que los jugadores menos inexpertos se emparejen con aquellos que conocen bien el juego.

Una vez colocado, comenzará a emparejarse con jugadores de aproximadamente el mismo nivel de habilidad que usted. Las victorias lo verán subir en el sistema de clasificación y las pérdidas lo verán caer. El sistema de clasificación por niveles en Rocket League funciona usando su valor de MMR.

Cada rango y cada una de las cuatro divisiones dentro de cada rango tiene un umbral de MMR específico, por lo que una vez que su valor de MMR excede el valor máximo de ese umbral, se le asciende a la división anterior.

Los valores reales de los umbrales están sujetos a cambios y pueden cambiar dependiendo de cuántos jugadores haya en ciertos rangos para mantener el equilibrio y no tener demasiados jugadores en los rangos más altos.

El MMR del grupo se modificó a partir de la temporada 13. Ahora, el MMR del grupo se acercará más al MMR del jugador mejor clasificado del grupo, a diferencia de las temporadas anteriores.

Con tantos rangos para escalar en la competitiva Rocket League, ¿cuántos jugadores alcanzan realmente el nivel superior? ¿Y en qué rango suele acabar el jugador medio?

Es difícil dar cifras exactas para la temporada actual, ya que todavía está en su infancia y ha cambiado por completo en las clasificaciones. También estamos esperando las cifras finales de la temporada anterior, la temporada 14.

Para ver la distribución de rango en Rocket League, debemos echar un vistazo a las cifras de la temporada 13. Según Esports Tales, así es como la distribución de la temporada 13 buscó los modos de juego más populares. La siguiente tabla muestra qué porcentaje de jugadores alcanzó cada nivel.

Con menos del 0,2% de los jugadores clasificados que llegan a ser Gran Campeón en cualquiera de los modos de juego principales, puedes ver lo difícil que es ser el mejor en la competitiva Rocket League.

Al final de cada temporada competitiva de Rocket League, los jugadores reciben ciertos artículos cosméticos o títulos según el rango que lograron alcanzar durante la temporada. Las recompensas de la temporada 14 son fronteras y avatares de jugadores con temas de clasificación.

We're extending Competitive Season 14 and Rocket Pass 6. Check out the new dates, plus the latest Season Rewards!

📖: https://t.co/5Zp9NdHxLl pic.twitter.com/I60XeC2YaN