Riot Games presenta su primer torneo oficial de Valorant: First Strike

La desarrolladora Riot Games ha anunciado una serie de torneos llamado First Strike, el primer torneo de Valorant organizado y operado por el mismo editor del juego.

La competencia llamada First Strike será un conjunto de torneos alrededor de todo el mundo que se desarrollarán en las regiones de Norteamérica, Europa, Turquía, Asia, Oceanía, Brasil y Oriente Medio.

"Valorantes un título profundamente competitivo con un atractivo global y los elementos necesarios para convertirse en el próximo deporte principal", dijo Whalen Rozelle, director senior de deportes electrónicos de Riot Games.

"First Strike proporcionará a nuestro próspero ecosistema competitivo la plataforma para mostrar su grandeza, construir un legado regional y una base que respaldará el deporte en los próximos años".

What’s next for esports after the Ignition Series? Executive Producer @RiotSuperCakes, the Head of Global Esports John Needham, and Senior Esports Director @RiotMagus share details about the First Strike Tournament. pic.twitter.com/MsOG9KQbFa