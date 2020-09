Fall Guys y Among Us ayudan a Twitch y Facebook Gaming en Agosto

StreamElements lanzó hoy su informe State of the Stream de agosto de 2020 y las principales tendencias que identificó su investigación incluyeron el aumento de los juegos de fiesta y un aumento en las horas de visualización en Facebook Gaming y Twitch.

Tras el cierre de Mixer a finales de julio, tanto Twitch como Facebook Gaming vieron un aumento en las horas de observación mes tras mes y año tras año en agosto, según datos de Arsenal.gg, socio de análisis de datos de StreamElements.

Para Twitch, el aumento a 1,47 mil millones de horas vistas en agosto fue la primera mejora mes a mes de la plataforma desde abril, cuando una combinación de la pandemia de COVID-19 y la versión beta de Valorant llevó a un nivel récord de audiencia en Twitch.

En Facebook, el crecimiento de la audiencia se produjo después de que la plataforma se asoció con Mixer durante su cierre para alentar a los creadores de contenido a pasar a Facebook Gaming después de que Mixer cerrara oficialmente sus puertas.

Las 346 millones de horas vistas de Facebook Gaming en agosto son ligeramente superiores a las 345 millones de julio. Pero año tras año, el aumento es significativamente más impresionante.

Este agosto, la audiencia de Facebook aumentó un 179 por ciento, frente a los 124 millones de horas vistas en agosto de 2019. El total de horas vistas de Twitch también experimentó un crecimiento interanual del 57 por ciento, frente a los 1.500 millones de agosto de 2019.

El crecimiento de la transmisión durante el último mes se ha traducido en un aumento de las horas de visualización de juegos de fiesta como Fall Guys, el juego de carreras de obstáculos de Mediatonic, y el juego de deducción social Among Us.

“Estos juegos fáciles de aprender y divertidos de ver permiten a los creadores jugar con sus fans, lo cual es una excelente manera de atraer a la audiencia”, dijo Dorin Nir, CEO de StreamElements. "Son los influencers y no los juegos los que han impulsado el éxito de estos títulos, como lo ilustra Among Us de 2018, que se disparó en las listas simplemente porque algunos de los mejores streamers decidieron jugar un juego más antiguo".

Mientras que la categoria Just Chatting se mantuvo en la cima de Twitch con 166 millones de horas vistas en agosto, el primer mes de Fall Guys en Twitch tuvo 106 millones de horas vistas, lo que lo convierte en el tercer contenido más visto en Twitch.

Aunque la mayor parte del crecimiento que Among Us ha visto se produjo en septiembre, su crecimiento inicial a 30 millones de horas vistas en agosto fue un salto del 650 por ciento desde julio, donde el juego solo vio cuatro millones de horas vistas.

El juego casi duplicó su audiencia de agosto a mediados de septiembre, según StreamElements, ya que los principales influyentes como xQc, Pokimane y Ninja continúan jugando.

