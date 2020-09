¡Por fin! Descarga The Last Stand gratis para Left 4 Dead 2

El día prometido ha llegado. Los fans de Left 4 Dead 2, la amada secuela del shooter cooperativo de supervivencia contra infectados hecha por Valve, están saltando en un pie al por fina haber llegado "The Last Stand". Esta actualización, revelada a fines del mes pasado en el blog oficial de L4D, marcó una nueva "señal de vida" para este juego tras permanecer en silencio y sin novedades por más de cinco años. ¿Y saben qué es lo mejor? Que este nuevo contenido descargable es completamente para todos los que posean este emblemático videojuego cooperativo.

Lo mejor es que las buenas noticias no acaban ahí. Con la intención de llegar a muchas más personas para que no se pierdan el debut de esta actualización, se celebrará la llegada de The Last Stand con un fin de semana gratuito. Así es, el juego será gratis y podrás jugarlo sin costo extra solamente durante este próximo fin de semana. De esta forma podrás ver todo el contenido y el cariño puesto en esta nueva actualización. Esta es una excelente oportunidad para volver a tomar el rol de los supervivientes con tus amigos y disfrutar de Left 4 Dead 2 en su mejor forma.

Cómo descargar gratis The Last Stand para Left 4 Dead 2

La comunidad de L4D2 en Steam estuvo visitando y refrescando la web del juego y el hub de la comunidad hoy desde temprano. Aparte, la adición de 30 nuevos logros al juego hizo sonar las alarmas de muchos otros miembros de la comunidad durante la mañana.

La descarga de esta actualización es automática. Si ya tienes Left 4 Dead 2 en tu biblioteca de juegos, una actualización de 377.9 Mb te está esperando cuando abras Steam. En caso que no tengas el juego, puedes comprarlo en oferta entrando a este enlace.

¿Qué incluye la actualización The Last Stand para Left 4 Dead 2?

Un último tráiler de Last Stand se dejó ver la semana pasada. Aparte de los personajes, el protagonista del tráiler de esta actualización son las mejoras hechas al juego que hemos conocido desde hace varios años. Entre las mejoras se cuentan nuevas animaciones, líneas de voces anteriormente descartadas y más.

Así es, hoy jueves 24 de septiembre se convirtió en un día sagrado para todos los jugadores de Left 4 Dead 2. JAiZ, quien forma parte del proyecto de The Last Stand y que subió los videos adjuntos a esta nota, comentó acerca del las características que encontraremos en esta actualización:

-30 nuevos logros.

-26 mapas nuevos del modo supervivencia.

-4 mapas nuevos del modo búsqueda.

-2 armas nuevas para combate melee (cuerpo a cuerpo).

-Los infectados de la primera entrega de Left 4 Dead.

-Los supervivientes contarán con líneas de diálogo que no se usaron previamente.

-Nuevas animaciones de los personajes.

-Modelos mejorados de armas con animaciones nuevas.

-Balanceo y mejoras en el modo PvP.

-Las armas de Counter Strike Source disponibles para todos.

-Rocketdude y Tank Run son nueva mutaciones que beneficiarán el movimiento y posicionamiento.

-Mejoras en la interfaz de usuario.

-Cientos de bugs y errores corregidos.

Left 4 Dead 2: The Last Stand promete bastante luego de haber estado en desarrollo durante casi un año. Esto fue gracias al esfuerzo combinado de un equipo con más de 30 miembros involucrados en mejorar la experiencia de un juego que aún vive en los recuerdos de cientos de jugadores en todo el mundo.

