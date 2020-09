Among Us 2 ha sido cancelado por la empresa desarrolladora del videojuego

Among Us es uno de los juegos del momento debido al gusto de millones de usuarios por todo el mundo, quienes diariamente llenan sus servidores de Android o PC para pasar un buen momento entre amigos o desconocidos y tratar de descubrir al impostor.

Si bien InnerSloth, empresa desarrolladora de este videojuego, anunció la segunda parte hace un mes, ahora ha optado por cancelarla para enfocarse al 100% en le edición actual, la cual está dándole muchos beneficios por el momento.

Ahora, todos las mejoras de la segunda parte de este juego serán implementadas en la versión actual con el objetivo de potenciarla, crear una fidelidad en sus usuarios y llegar a quienes no han jugado por el momento.

Es por ello que InnerSloth anunció que en los próximos días habrán algunas modificaciones en el juego como nuevos estadios, mejora de servidores, soporte para daltónicos, entre otras implementaciones que gustarán a los fanáticos.

"Ver a tanta gente disfrutando de Among Us 1 nos hace querer poder apoyar el juego y llevarlo al siguiente nivel. Todo el contenido de Among Us 2 pasará a la versión original del juego", señalaron los creadores.

Vale resaltar que en el sistema operativo de Android, esta aplicación ya cuenta con más de 85 millones de descargas, afianzándose como una de las apps más descargadas de la actualidad.