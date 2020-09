Playstation 4: Los mejores juegos multijugador del 2020 [VIDEO]

¿Cuáles son los mejores juegos multijugador de PlayStation 4? Ya sea que tenga prisa por competir con extraños o que estés demasiado metido en tu rutina como para perderse una sesión de juego del viernes por la noche con amigos, querrás disfrutar de los mejores juegos multijugador que tiene PlayStation 4.

Tratar de que tus amigos se decanten por un juego que promete un buen momento para todos no es tarea fácil. Esta lista debería ayudarlo a acelerar estas decisiones, asegurando que pase menos de sus tardes debatiendo y más tiempo jugando realmente.

Por otro lado, si prefieres ir solo y vivir la emoción de la competencia, la mayoría de los juegos de nuestra lista tienen un modo de clasificación animado que pondrá a prueba tus habilidades.

Si bien Rocket League y Call of Duty: Modern Warfare lograron robarse un lugar en nuestra lista de los mejores juegos de PS4 en general en 2020, no se puede negar que también se ganaron su lugar como las mejores experiencias de juego competitivo de esta generación.

Estos son los mejores juegos de PlayStation 4 multijugador que puedes encontrar en este momento y por qué vale la pena adquirirlos.

Rocket League

Cuando analizas el concepto de Rocket League, ya sabes, el fútbol con coches propulsados ​​por cohetes, es posible que te sorprenda que a alguien no se le haya ocurrido la idea antes. Ahora que Rocket League se ha convertido en un juego gratuito, no hay absolutamente ninguna razón por la que esto no deba estar en tu PS4. Es una auténtica maravilla con un par de amigos.

in embargo, si eres más un lobo solitario, no temas. Ascender en las filas de Rocket League es la búsqueda perfecta para aquellos que buscan un desafío competitivo, o una buena excusa para la rutina. Enfréntate a jugadores con habilidades similares mientras subes de rango para convertirte en una leyenda supersónica.

Rainbow Six Siege

Desafiando escuadrones para ejecutar estrategias ajustadas en combates cuerpo a cuerpo, Rainbow Six Siege eleva la planta de bombas clásica y los modos de desactivación al incluir los mejores artilugios de tus películas de espías favoritas.

Su techo de alta habilidad te permitirá abrirte camino a través de los rangos de Rainbow Six Siege a medida que avanzas hacia el estimado estado de Campeón. Lo que distingue a Rainbow Six Siege de otros juegos de disparos en equipo son sus entornos destructibles.

Hacer ping a un enemigo que acaba de entrar en otra habitación te ayuda a compartir información valiosa con tu equipo. Sin embargo, sabiendo que puedes derribarlos disparando a través de una sección específica de la pared entre ambos, puedes crear garras explosivas. Prepárate para rondas tensas y palmas sudorosas.

Tekken 7

Tekken 7 es sin duda uno de los mejores juegos multijugador para la PS4. La popularidad de Tekken 7 ha creado una base sólida de jugadores en PS4, lo que facilita entrar y salir de las peleas sin tener que esperar una eternidad en los vestíbulos.

Los luchadores 3D pueden parecer complejos para los recién llegados, pero no se preocupe. El modo historia de Tekken 7 es una excelente manera de presentarte a la serie. Aprenderás sobre los locos trasfondos de los personajes, así como sobre mecánicas clave como el sistema Rage Arts.

Aunque hay mucho que aprender en Tekken 7, los fanáticos de todos los niveles disfrutan el juego, ya que las mecánicas más avanzadas nunca se interponen en el camino de la diversión.

Call of Duty: Modern Warfare y Warzone

Call of Duty: Modern Warfare (2019) se destaca como una de las mejores experiencias multijugador que puedes tener en la PS4 gracias a su juego de ritmo rápido. El rápido tiempo para matar garantiza que cada batalla sea increíblemente rápida, y con hasta 20 jugadores en cada lobby, siempre hay algún tipo de tiroteo cada pocos segundos.

Nuestro modo favorito en Modern Warfare tiene que ser Gunfight. En este modo 2v2, los jugadores solo tienen 40 segundos para eliminar a los oponentes. Gunfight tiene el potencial de establecer o romper una relación a medida que la coordinación de su equipo se lleva al límite.

Sin embargo, es Warzone, el Battle Royale gratuito de Modern Warfare, lo que ha conquistado el mundo de los videojuegos. Su vasto mapa presenta desafíos constantes y momentos explosivos para ti y tu equipo, y es una de las mejores experiencias multijugador de PS4.

Overwatch

El éxito de Overwatch se debe a la cantidad de esfuerzo que Blizzard ha puesto en sus modos de clasificación y arcade. Con una gran lista de héroes únicos a tu disposición, Overwatch realmente ofrece algo para todos, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos multijugador de PS4.

El juego de disparos en equipo de Blizzard sigue impresionando tanto a las audiencias casuales como a las incondicionales, con actualizaciones que añaden nuevos héroes a la alineación cada cuatro meses. El año pasado, Overwatch agregó un bloqueo de roles 2-2-2 que ha solidificado la estructura del equipo del juego.

Ahora los jugadores se ven obligados a desempeñar los roles de tanque, daño y apoyo antes de que comience el partido, lo que garantiza un nivel mínimo de cohesión del equipo. Esta función ha sido perfecta para los jugadores que hacen cola en solitario y que luchan por encontrar equipos cooperativos.

Fortnite

No podríamos tener una lista de los mejores juegos multijugador para PS4 sin incluir Fortnite de Epic Games. Este Battle Royale gratuito se ha consolidado como uno de los mejores juegos multijugador de PS4 gracias a su modo de juego altamente adictivo y al suministro aparentemente interminable de contenido nuevo.

Se ha lanzado una nueva temporada cada dos meses desde el lanzamiento de Fortnite, lo que brinda a los jugadores armas, vehículos y entornos completamente nuevos para explorar. Ya sea que juegues solo o en grupo con tus compañeros, cada partido contiene suficiente variedad para mantener a los jugadores entretenidos.

Epic ha trabajado duro para proporcionar actualizaciones semanales del juego, ajustando el equilibrio cuidadosamente para atender a la amplia audiencia de Fortnite. Los juegos de Battle Royale existieron antes y después de Fortnite, pero es justo decir que la competencia no ha tenido el mismo impacto en la cultura pop que Fortnite.

Playerunknown's Battlegrounds

PlayerUnknown's Battlegrounds es ampliamente reconocido por popularizar los Battle Royales a principios de 2017. Ha recibido decenas de actualizaciones a lo largo del camino, y todavía se lo considera uno de los mejores juegos multijugador de PS4.

PUBG ofrece una experiencia Battle Royale única en comparación con los juegos de PS4. Warzone y Fortnite al ofrecer un juego semi-realista en tercera persona. Hay listas de reproducción separadas para sus perspectivas en primera y tercera persona, según sus preferencias.

Todo comenzó con Erangel y pronto se expandió para incluir los entornos áridos de Miramar, la espesa selva tropical de Sanhok y más allá. Si bien puede ser un poco más antiguo que algunos de sus rivales, PUBG aún ofrece una de las mejores y más diversas experiencias multijugador en la PS4.

Tony Hawk Pro Skater 1 + 2

Cuando Vicarious Visions anunció que su próximo gran remake era Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk, los fanáticos se alegraron de que este título nostálgico estuviera de regreso. A diferencia de los juegos originales, Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk presenta un robusto sistema en línea completo con varios modos multijugador.

Lo que hace que Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk sea uno de los mejores juegos multijugador de PS4 es la cantidad de variedad que ofrecen los modos en línea. Hasta ocho jugadores pueden participar en una partida juntos para jugar de forma informal en un Jam o de forma competitiva.

Jugar contra otras personas puede ser complicado ya que estos juegos tienen décadas de antigüedad en este momento, sin embargo, tenemos una guía llena de consejos Pro Skater 1 y 2 de Tony Hawk para prepararte para los grinds, flips y McTwists que te esperan.