League of Legends: Wild Rift agrega nuevas skins [VIDEO]

La rueda no se detiene para la versión beta de la nueva experiencia móvil de League of Legends, hablamos de Wild Rift. Desde que ingresó a versión beta limitada en regiones seleccionadas, el juego ha agregado nuevos campeones, así como skins populares para aquellos que ya están en el juego.

En un vistazo de bienvenida al juego desde el día de hoy, vimos en la cuenta oficial de Twitter la adición de cinco skins muy populares tomadas de su hermano mayor, League of Legends.

Estas skins agregadas incluyen a Corporate World, el cual es un look para el campeón en el cual se pone traje y corbata. Con esta skin única, el arma de World es un teléfono, siguiendo la temática empresarial.

Augmented Singed ahora estará disponible en el juego proporcionando un aspecto completamente nuevo para el campeón, así como efectos visuales y sonidos únicos a juego. Además, los jugadores ahora pueden obtener el aspecto Muse para Sona.

