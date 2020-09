Amazon Luna para iOS supera con éxito las estrictas pautas de Apple

El servicio de juegos en la nube no tan secreto de Amazon, Luna, ahora se ha anunciado oficialmente. Ofrecerá una colección de más de 100 juegos, incluidos algunos títulos bastante recientes, e inicialmente estará disponible para PC, Mac, Fire TV y aplicaciones web para iPhone y iPad.

Una versión de Android está programada para seguir en una fecha posterior. El paquete básico, conocido como Luna +, le costará $ 5,99 al mes. Le permite transmitir con calidad de hasta 4K en juegos seleccionados, y puede usar el servicio en dos dispositivos a la vez.

También habrá un canal de Ubisoft separado donde podrá transmitir una selección de los últimos juegos del editor. Dicho esto, solo podrá transmitir estos títulos específicos a un dispositivo a la vez, y el canal tendrá un costo premium.

Algunos de los juegos incluidos en el canal Luna + incluyen The Surge 2, Control, A Plague Tale: Innocence y ABZU. Ninguno de estos es especialmente nuevo, pero podría decirse que esto se refleja en el precio relativamente bajo de la suscripción.

The all-new cloud gaming service from Amazon that makes it easy to play great games on devices you already own. Request an invite to early access: https://t.co/AjMs9eOaeK pic.twitter.com/1HsRUVNmvJ