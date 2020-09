Mira la divertida reacción del Kun Agüero después de perder en el torneo de Fall Guys de Ibai [VIDEO]

Ibai Llanos se ha convertido de forma bastante rápida, en uno de los streamers de habla hispana más famosos a nivel mundial. Si bien el español ya era conocido gracias a sus narraciones de League of Legends, su nueva faceta como streamer ha hecho que su público crezca de forma exponencial además de que, le ha permitido regodearse con figuras de talla internacional.

Uno con los que ha compartido grandes momentos es el futbolista del Manchester City, Sergio "Kun" Agüero, quien durante la pandemia por el COVID-19, y al no poder entrenar por un lesión, encontró en el streaming a través de Twitch, una nueva forma de entretenimiento tanto para él como para los miles de seguidores que lo ven a diario.

Justamente, el Kun Agüero ha vuelto a protagonizar un momento icónico del internet gracias a su reacción después de quedar eliminado del torneo de Fall Guys que Ibai realizó en su canal de Twitch.

Como podemos ver en el clip compartido en el Twitter oficial de Ibai. El Kun pierde durante la final del torneo y reacciona de forma muy molesta, haciendo notar su personalidad competitiva, y empieza a golpear con bastante fuerza lo que a primera vista parecía un mando de PlayStation. Incluso, el mismo Ibai piensa que se trata de este artefacto y, en son de broma, dice que va a apagar el directo pues Pep Guardiola, DT del Manchester City el equipo de Agüero, no podía ver eso.

Después de unos minutos, el mismo jugador aclaró en su cuenta de Twitter que se trataba de una botella de agua y no de un mando. Pero que aún así, no recomienda ese tipo de reacciones.

Por suerte no era un mando . Era una botella de agua jee ! Igual no recomiendo que copien lo mismo . Pone un clip la próxima cagandome de risa 😝. Así no piensan que estoy loco 😂 https://t.co/SdMUwbioeD