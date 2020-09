Genshin Impact: la pre-carga en PC y PS4 ya está disponible

Genshin Impact está en camino para demostrar que es más que "un clon de Zelda: Breath of the Wild". Al ya conocerse la fecha de su lanzamiento en Android, dispositivos Apple y PC; el equipo de miHoYo reveló también que este juego RPG de mundo abierto también verá la luz en PlayStation 4 el mismo día. Incluso hasta se sabe que los jugadores de esa última consola tendrán una oferta con bonificación, días antes del lanzamiento.

Dear Travelers,



The wait is almost over — your adventure in Teyvat is about to begin!



Game pre-loading will become available in the next few days for PlayStation®4, iOS, Android, and PC.



Check the specific times here: https://t.co/1x2IsFb95B#GenshinImpact