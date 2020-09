Genshin Impact: conoce los requisitos oficiales para jugar en PC y móviles

Desde ayer los servidores de Genshin Impact pasaron a estar activos y se pusieron listos para recibir a su primera tanda de viajeros y curiosos. Este título, desarrollado por la compañía china miHoYo -que tal vez conozcan por el juego para móviles Honkai Impact 3rd-, busca llegar a una gran cantidad de usuarios. Esto queda bastante claro luego de saber que está disponible en PC, PlayStation 4 y en dispositivos móviles Apple y Android. Se sabe que el modelo de negocio esogido por este juego será free-to-play y contará con cierto elemento "gacha" para invocar personajes o incluso incrementar tu inventario de armas disponibles.

Dear Travelers,



Genshin Impact servers are now online across multiple platforms (PS4, iOS, Android, and PC).

Welcome to the world of Teyvat!



Head over to Genshin Impact's Official Site to download the game >>> https://t.co/loCPvhzzMf#GenshinImpact pic.twitter.com/ZjDEBROyeh