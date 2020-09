¿Genshin Impact se descarga lento en tu PC? Aquí tenemos la solución

Desde ayer los servidores de Genshin Impact pasaron a estar activos y se pusieron listos para recibir a su primera tanda de viajeros y curiosos. Este título, desarrollado por la compañía china miHoYo -que tal vez conozcan por el juego para móviles Honkai Impact 3rd-, busca llegar a una gran cantidad de usuarios. Esto queda bastante claro luego de saber que está disponible en PC, PlayStation 4 y en dispositivos móviles Apple y Android. Se sabe que el modelo de negocio esogido por este juego será free-to-play y contará con cierto elemento "gacha" para invocar personajes o incluso incrementar tu inventario de armas disponibles.

Dear Travelers:



The standard wish "Wanderlust Invocation" is now available! Win new characters, grab new weapons, and assemble your dream team!



In this no time-limit wish, every 10-wish set includes at least one 4-star or higher character or weapon.#GenshinImpact pic.twitter.com/E5dWoGjdqC