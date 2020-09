Among Us sigue rompiendo records de descarga y jugadores simultáneos

Among Us sigue marcando grandes hitos siendo unas de las sorpresas de este año. El fin de semana el juego de Innersloth llegó al número de 3.8 millones de jugadores concurrentes, según uno de los desarrolladores de Innersloth en su cuenta oficial de twitter.

Es importante tener en cuenta que ese número incluye jugadores móviles y aquellos en Steam, y que el juego es gratuito en dispositivos móviles. Pero no quita nada a la hazaña.

El equipo de tres personas con sede en Redmond, Washington lanzó Among Us en 2018, y su popularidad se ha disparado este verano, además de la pantemia, gran parte a que creadores de contenido reconocidos en Twitch como Sodapoppin, xQc, Lirik y muchos más lo eligieron y transmitieron.

Forest Willard, programador principal de Innersloth, también reveló que el juego superó recientemente los 60 millones de usuarios activos diarios y pasaron las 100 millones de descargas entre todas sus plataformas, y la gran mayoría de ellos vienen en dispositivos iOS y Android.

3 million players means 3 million copies sold, not concurrent — IMaxwellI (@xIMaxwellIx) September 28, 2020

En la plataforma de Steam, Among Us alcanzó un increíble número máximo de jugadores de 438,524, según SteamCharts. Eso pone el juego por todo lo alto junto con los grandes títulos como CS: GO, Dota 2 y PUBG.

Recordemos que Innersloth anunció recientemente que la secuela de Among Us quedaba cancelada, y más bien el equipo trabajará en su lugar para mejorar los servidores del actual juego y también agregar contenido nuevo al juego para hacerlo más entretenido para sus usuarios.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!