Among Us: consigue GRATIS los sombreros de halloween y navidad [GUIA]

Among Us ha estado rompiendo récords y superando los videojuegos convencionales en términos de jugadores y espectadores diarios en Twitch. La popularidad del juego es incomparable en comparación con cualquier otro videojuego en el mercado actualmente, y el mérito es simple de entender, pero complejo de implementar, estilo de juego.

Es un juego simple de aprender pero difícil de dominar, a menos que seas un gran mentiroso y puedas manipular a las personas con facilidad, sino tener una habilidad para descubrir quien miente o como hilar puntos para descubrir al impostor.

Ahora es octubre, y muchos videojuegos han comenzado a lanzar cosméticos con temática de Halloween para atraer el entusiasmo de las vacaciones espeluznantes favoritas de todos. Among Us también introduce algunos cosméticos en el juego, en un intento de brindar a los jugadores una sensación de temporada.

Estos incluyen alrededor de 12 sombreros, todos los cuales parecen aterradores e intimidantes durante los partidos. Los jugadores de Among Us simplemente necesitan entrar al juego e ir a la computadora portátil en la nave espacial de generación.

Después de eso, debes seleccionar 'sombreros', en los que deberías poder ver los nuevos sombreros con temática de Haloween en el juego. Si no los ves, deberás actualizar el juego a la última versión.

Happy Halloween from us at Innersloth!

Hope everyone has a fun and safe Halloween! Don't forget to check out the new free Halloween Hats! Log in before October ends to get them for free! (If you reset you game data after this month, you might lose the hats)#AmongUsGame pic.twitter.com/OlcYNrQ23o