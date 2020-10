Ghost of Tsushima: multiplayer llega la próxima semana con grandes añadidos

Ghost of Tsushima: Legends, nombre que recibe el modo multiplayer de este videojuego de samurais exclusivo de PlayStation, sorprendió a todos cuando fue anunciado en agosto como una actualización gratuita. Ahora el equipo de Sucker Punch ha detallado todo lo que traerá en un nuevo tráiler y también revelando su fecha de llegada. Si bien en un primer momento se esperaba que este nuevo contenido llegue casi finalizando el año, ahora nos damos con la sorpresa que estará disponible desde la próxima semana para el deleite de todos los jugadores de PlayStation 4.

Así es, la fecha escogida para que este nuevo modo haga su debut será el día 16 de octubre. Ghost of Tsushima: Legends incorporará un nuevo modo cooperativo inspirado en la mitología japonesa, nuevas actualizaciones y New Game+ a la campaña single-player. Lo mejor de esto es que, a comparación de los modos multijugador encontrados en otros juegos, este no contará con microtransacciones. Todo el contenido se podrá desbloquear jugando tal y como reportamos en esta nota.

Acerca de Ghost of Tsushima: Legends, el modo multiplayer

Como celebrando su primer mes desde su salida, el equipo de Sucker Punch presentó en sociedad a "Ghost of Tsushima: Legends", el componente multiplayer cooperativo de Ghost of Tsushima. En esta ocasión no tomaremos control de Jin Sakai, protagonista de la historia, sino de ciertos personajes cuyos nombres son un completo misterio.

A falta de un nombre, ellos poseen un rol bien definido que será clave para el correcto balance del equipo y las labores a realizar. Estos son: Samurai, Hunter, Ronin y Assassin. En el tráiler se aprecia que nos espera una aventura con un alto contenido sobrenatural basado en la mitología japonesa.

Legends podrá ser abordado por 2 o 4 jugadores online. Las misiones cooperativas de "Story", que van incrementando su dificultad, podrán ser disfrutadas por 2 jugadores. Mientras que las misiones denominadas "Survival" podrán ser experimentadas por 4 jugadores dada la naturaleza de su combate basado en olas de enemigos.

Al acabar con las misiones Story y Survival, posiblemente tendrás la confianza suficiente para enfrentarte al "Raid" para cuatro jugadores que llegará poco después del lanzamiento de Ghost of Tsushima: Legends, llevándote a ti y a tus compañeros a todo un nuevo reino para desafiar a un brutal y terrorífico enemigo.

Ghost of Tsushima: Legends llegará en la forma de una actualización completamente gratuita, para aquellos que posean el juego, este viernes 16 de octubre.

