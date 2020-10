Cyberpunk 2077 ya es Gold y se alista para su lanzamiento en noviembre

Cyberpunk 2077, el más reciente juego de CD Projekt Red, sigue en carrera para un lanzamiento antes que acabe el año. Tras haberse retrasado hasta en dos ocasiones, este título sigue generando expectativas en muchos fans alrededor de mundo. Sin embargo, los rumores y anuncios de retraso ahora serán cosa del pasado porque el juego ahora se convirtió en "Gold". Este término, acuñado a los videojuegos hace unos cuantos años, hace referencia que ya tienen el disco matriz del cual se sacará millones de copias para PlayStation 4, Xbox One y PC.

