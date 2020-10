Genshin Impact: código para 30 protogemas y 5 libros de experiencia gratis

Genshin Impact, el juego free-to-play más reciente de los creadores de Honkai Impact 3rd, ya cumplió una semana desde su lanzamiento en PC, PlayStation 4 e incluso en dispositivos móviles Apple y Android. Su lanzamiento no ha pasado desapercibido para nadie y ha logrado formar una robusta comunidad de jugadores alrededor del mundo en muy poco tiempo. Los primeros aventureros que llegaron al fantástico mundo de Teyvat, han invertido una gran cantidad de horas explorando lo largo y ancho de este nuevo territorio por descubrir.

Dear Travelers:



The standard wish "Wanderlust Invocation" is now available! Win new characters, grab new weapons, and assemble your dream team!



In this no time-limit wish, every 10-wish set includes at least one 4-star or higher character or weapon.#GenshinImpact pic.twitter.com/E5dWoGjdqC