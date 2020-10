Legue of Legends: resumen del día 03 del campeonato mundial [VIDEO]

Después de que se subió el listón en los dos primeros días del Campeonato Mundial de League of Legends, creció el entusiasmo por algunos partidos que pintaban m'as que emocionantes para abrir el torneo.

El tercer día de la fase de grupos del campeonato mundial brindó precisamente eso, ya que League of Legends Championship Series consiguió su primera victoria del torneo gracias a una victoria de FlyQuest sobre Unicorns of Love, de la Liga Continental de League of Legends.

El campeón de Korea de League of Legends Championship Korea sufrió su primera derrota en la fase de grupos cuando la segunda alineación de la región, DRX, dejó caer su partido ante Top Esports, proveniente de la de League of Legends Pro League.

El gigante del Campeonato de Europa de League of Legends, Team G2, luego jugó contra Machi Esports, de la Pacific Championship Series, el día 03. El primero llegó a esta eliminatoria después de jugar uno de los mejores juegos de League of Legends de los últimos tiempos contra la potencia china. Suning.

G2 buscó dominar el partido desde el principio y logró obtener una cómoda victoria para asegurar su posición en la cima del Grupo A.

¿Cómo les fue a los otros equipos en el Campeonato Mundial de League of Legends?

Otros resultados del día incluyeron a Team Liquid, de League of Legends Championship Series, perdiendo ante Suning, de League of Legends Pro League en un asunto unilateral.

Damwon Gaming, del League of Legends Championship Korea, y PSG Talon, del Pacific Championship Series, se enfrentaron. Vimos a Jang 'Nuguri' Hagwon cobrar vida en su Kennen con algunas peleas de equipo increíbles, que dejaron al PSG con un enorme déficit de oro a los 20 minutos. Talon no pudo recuperarse de allí, perdiendo el juego.

El partido entre JD Gaming, de League of Legends Pro League, y Rogue, del Campeonato Europeo de League of Legends, tuvo algunos destellos de brillantez de este último. Sin embargo, JDG demostró ser muy superior, cerrando el juego después de asegurar al barón.

No te olvides de mirar nuestros torneos de Free Fire y Clash Royale todos los lunes, miércoles y viernes con PepeaoTV desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!