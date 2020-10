Valorant: Riot Games presenta 'Icebox' nuevo mapa del Acto III [FOTO]

Riot Games reveló un nuevo mapa Valorant hoy, que debutará con el Acto III la próxima semana. Icebox es una tundra congelada que incorpora contenedores de envío de metal y tirolinas para crear una experiencia competitiva única.

A juzgar por el teaser, Icebox parece tener varios puntos de estrangulamiento y ángulos estrechos. Esto debería obligar a los jugadores a pisar con cuidado y revisar cada esquina.

Icebox es el quinto mapa de Valorant después de Ascent, que fue lanzado durante el lanzamiento oficial del tirador táctico en junio. Si bien hay muchos agentes para elegir, los jugadores y profesionales querían más variedad de mapas.

Esto es especialmente importante en el juego competitivo, ya que los equipos pueden repetir mapas en una serie al mejor de cinco. El Acto III de Valorant debería comenzar la próxima semana con un nuevo pase de batalla y un agente para darle vida a las cosas.

Take on the tundra when Icebox drops with Act III. pic.twitter.com/Mu7OzbLHXF