SAO Alicization Lycoris presenta su próximo contenido DLC

El equipo detrás de Sword Art Online: Alicization Lycoris ha revelado, a través de un reciente tráiler, los escenarios disponibles que pronto llegarán al juego. Uno de los principales es denominado "Ancient Apostles: Reaper of the Woods", que presenta a la heroína favorita de los fanáticos: Sinon. A ella la veremos enfrentándose a un nuevo jefe, llamado "The Fatal Scythe", con un guión de la escritora del anime Violet Evergarden (Kyoto Animation, 2018), Kana Akatsuki. También se revelaron tres escenarios adicionales con Tiese, Selka y Silica.

El primer DLC de Sword Art Online: Alicization Lycoris también se anunció como parte del teaser. Los fanáticos pueden esperar que “Blooming of Forget-me-not” llegue pronto al juego. Cabe resaltar que, a diferencia de "Ancient Apostles: Reaper of the Woods", este DLC sí será de pago.

Acerca de Sword Art Online Alicization Lycoris

Este juego marca la primera vez en que los fans podrán experimentar la línea argumental de la serie animada en formato de videojuego. En este ocasión tomaremos el rol del protagonista de esta franquicia: Kirito.

Esta vez seguiremos los lineamientos de la trama vista en el anime de SAO Alicization. Kirito despierta en un misterioso, pero familiar, mundo virtual y rápidamente se dará cuenta que las AIs (inteligencias artificiales) se comportan como seres humanos.

Temas como la pasión, recuerdos tristes, reunión y autosuficiencia serán simbolizados por la flor de Lycoris, una especie de flor que crece al sur de Japón. Así que prepárate para sumergirte en el mundo virtual de "Inframundo", porque intensas batallas te esperan y también un gran mundo por explorar.

Personalización de personajes en Sword Art Online: Alicization Lycoris

El tráiler de personalización y exploración muestra la libertad que los jugadores tienen en Sword Art Online Alicization Lycoris para personalizar su avatar mientras juegan a través de la historia como Kirito.

Pueden utilizar ropa, armaduras y armas personalizadas para garantizar que puedan expresar su propio estilo personal. Los jugadores también pueden nadar, trepar y saltar mientras exploran el mundo del juego. Incluso se puede cazar y pescar para cocinar platos gourmet.

