Among Us: comunidad crea modo de juego 'Hide and Seek: Las Escondidas'

Among Us está siendo jugado por millones de jugadores, muchos de los cuales utilizan sus propias reglas y variantes personalizadas para ayudar a ajustar el juego a su grupo de juego específico.

Por lo general, eso solo significa cambiar la velocidad de movimiento o la cantidad de tareas, pero algunos jugadores de Among Us han creado un modo de juego completamente nuevo para que los jugadores disfruten llamado Hide and Seek, o como nosotros lo conocemos, las escondidas.

Primero, para jugar a las escondidas, es casi seguro que necesitarás un grupo de juego totalmente cooperativo, ya que el modo de juego no se puede hacer cumplir a través de las reglas del juego, al menos no únicamente.

Si intentaras jugar al escondite en un lobby público, es posible que algunos jugadores no estén de acuerdo en aceptarlo y eso podría arruinar la experiencia. Como resultado, hablaré sobre cómo jugar y pondré las reglas del juego al final.

En segundo lugar, para que las escondidas funcione tiene que haber un solo impostor, y debe anunciar que es el impostor desde el principio. Esto se hace más fácilmente a través de un chat de voz como Discord, pero también se puede hacer simplemente llamando a una reunión de emergencia al principio.

‼ HOW TO PLAY ‼

1) we immediately start an emergency meeting at the beginning of the game to reveal who is the impostor (killer) among us

2) after the reveal, players will skip vote to continue the game — Hide and Seek - Among Us (@hideamongseek) October 4, 2020

Una vez que el impostor ha anunciado quién es, esperará al principio y contará hasta un número predeterminado, generalmente entre 10 y 30, opcionalmente anunciará "listo o no, aquí voy", saboteará las luces y luego comenzará a buscar el tripulación.

A lo largo del juego, los miembros de la tripulación no pueden reportar los cuerpos y no deben intentar completar las tareas (aunque en algunas versiones, la tripulación de hecho puede hacer tareas), no pueden reparar las luces y no pueden convocar reuniones de emergencia.

No se trata de descubrir al impostor, se trata de ser el mejor en esconderse. El juego continúa hasta que solo queda un miembro de la tripulación, cuando el juego se detiene y dice que el impostor gana. Más alla de lo que diga el juego, el verdadero ganador en Among Us fue el último tripulante sobreviviente.

Reglas del juego 'Las Escondidas'

Para facilitar la experiencia de Hide and Seek en Among Us, se han ideado conjuntos de reglas que hacen que la parte de esconderse y buscar del juego sea más agradable. Aquí hay un conjunto de reglas base común para empezar:

Impostores: 1

Reunión de emergencia: 1

Velocidad del jugador: 1.0x

Visión del compañero de tripulación: 0.25x

Visión del impostor: 0.25x

Matar enfriamiento: 15 segundos

Distancia de muerte: corta

Tareas comunes: 0

Tareas largas: 0

Tareas cortas: 4

Las variaciones en este conjunto de reglas generalmente cambian a lo siguiente:

Velocidad del jugador: 1.5x

Visión de compañero de tripulación: 5x

Visión de impostor: 0.5x

Sin embargo, no debería ser demasiado difícil ajustar los números hasta que encuentre un rango cómodo para usted y su grupo de juego Among Us. En general, el impostor tiene una visión muy baja, mientras que la tripulación puede tener visión alta o baja.

Las tareas se pueden incorporar a muchos ritmos diferentes, siendo las tareas comunes interesantes, ya que le da al impostor una ubicación donde toda la tripulación debe ir eventualmente.

Hay algunas variaciones en los tiempos de reutilización de muertes, pero recomendaría que sean lo más bajos posible. El impostor debería poder matar a toda la tripulación que encuentre, no solo a una de vez en cuando.

Otras reglas incluyen si el impostor puede usar ventilaciones o no, algo que su grupo de juego debe decidir como grupo. Las escondidas es una idea interesante y una forma curiosa de jugar el juego. Si el modo de juego de la comunidad se pone de moda, incluso podría ser posible implementarlo en el juego principal.

Actualmente, debido a que el impostor es aleatorio, puede ser difícil para los grupos dividir uniformemente quién se esconde y quién busca.

