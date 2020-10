Valorant: habilidades y detalles revelados del nuevo agente [VIDEO]

Bueno, hubo una razón por la que Riot Games le dío el nerf a Sage en el parche 1.07 de Valorant, y con ello dió dejo el camino libre para otro agente que también podrá presumir de tener un kit de apoyo.

El agente número 13 de Valorant se llamará Syke/Llena (aún no se ha publicado un nombre oficial), y vendrá con un conjunto de habilidades que cambiarán por completo el meta actual dentro del juego de disparos de Riot Games.

Hace algunas horas nada más, un empleado de Riot Games filtró un video que contiene una breve revelación sobre los próximos skins de armas para el Acto III y una muestra de las habilidades que tendrá el nuevo Agente que llegará este mes al juego.

Aunque el tweet que verán a continuación es de un conocido DataMiner 'ValorantLeaks', los archivos de video para el nuevo kit del agente no fueron extraídos por él, sino que los filtró un desarrollador de Valorant que usa el identificador de MrJack025 (la filtración de video en Reddit fue retirado inmediatamente).

New Agent SKYE LEAK, NEW MAP, ALL ABILITIES #VALORANT pic.twitter.com/5sO25VaI8A