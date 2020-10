Genshin Impact: mapa y personajes se expandirán en próximas actualizaciones

Si acaba de comenzar su viaje por el mundo de Teyvat, es posible que te hayas preguntado si la desarrolladora estará preparando alguna actualización importante de Genshin Impact para un futuro no tan lejano.

Bueno, el desarrollador miHoYo ahora ha compartido sus planes con IGN Japan para agregar nuevos personajes, ubicaciones y más a su exitoso juego de rol de mundo abierto. Dado que Genshin Impact es un juego de servicio en vivo, miHoYo ve la versión básica como un "primer paso" hacia una experiencia más amplia.

Puedes esperar ver crecer la lista de personajes del juego más allá de los 20 héroes iniciales, y en futuras actualizaciones llegarán más misiones secundarias y misiones específicas de personajes.

Además de eso, la desarrolladora ha anunciado que se está desarrollando una tercera ciudad importante. Esto expandiría enormemente el mundo de Genshin Impact, que actualmente cuenta con dos ubicaciones principales: Mondstadt y Liyue.

Con las consolas de próxima generación a la vuelta de la esquina, no será una sorpresa demasiado grande saber que se está planeando una versión de próxima generación de Genshin Impact. Aparentemente, esto no sería una simple mejora, el vocero de miHoYo afirma que se están discutiendo futuras mejoras visuales.

Si eres un usuario de Xbox, es posible que te sientas un poco excluido al no tener el juego en esta plataforma. Desafortunadamente, eso no cambiará pronto, ya que miHoYo ha confirmado que actualmente no tiene planes de llevar Genshin Impact a las consolas de Microsoft.

Si realmente deseas ver de qué se trata todo este alboroto, puede obtenerlo ahora desde App Store o Google Play si te gusta jugar desde el móvil, sino tienes la opción de adquirir Genshin Impact en la PC o PlayStation 4, tomando en cuenta que el juego permite el cross-plataform.

