PlayStation 5: estos juegos de PS4 no serán compatibles con la nueva consola

PlayStation 5, la apuesta de Sony para el futuro de los videojuegos, se ha caracterizado por su hermetismo en estos últimos meses. La revelación de la consola y hasta su precio han sido un misterio que recién vio una respuesta en concreto a mediados del mes pasado. Una estrategia que le ha funcionado a este gigante japonés de la tecnología, ya que mantuvo muy atento al público y a la prensa especializada.

Si bien las dudas con respecto a su apariencia, el forado que va a dejar en nuestras billeteras y sus componentes internos dejaron de ser un enigma; el tema de la retrocompatibilidad de PlayStation 5 con el catálogo de PlayStation 4 fue aclarado hoy con nombres de juegos y todo.

Lista de los juegos de PS4 no-compatibles con PlayStation 5

La información, compartida a través de la web de soporte de PlayStation, menciona exactamente 10 juegos de PS4 que no podrán jugarse en la nueva consola. Un número que palidece ante los más de 4.000 juegos de PS4 que sí se podrán jugar tranquilamente en PS5.

-Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One.

-DWVR.

-Hitman Go: Definitive Edition.

-Joe's Diner.

-Just Deal With It!.

-Robinson: The Journey.

-Shadow Complex Remastered.

-Shadwen.

-TT Isle of Man - Ride on the Edge 2.

-We Sing.

Con la excepción de esos 10 juegos, todo el catálogo de PS4 estará disponible también en PlayStation 5 con ciertas mejoras en tiempos de carga y en el desempeño gracias al "Game Boost" que trae la nueva consola. Los juegos que gozarán de estas mejoras aún se desconocen, pero no debería ser ningún problema para el poder de la consola de próxima generación.

También se confirmó que tanto los juegos y el progreso de los mismos podrán ser transferidos de PS4 a PS5 usando cierta funcionalidad wifi. Incluso también se podrá ejecutar los juegos de la anterior consola desde un disco duro externo conectado al puerto de almacenamiento extendido de PlayStation 5.

