Among Us: estrategia perfecta para eliminar a los Impostores [VIDEO]

En los últimos tiempos, Among Us ha visto un aumento continuo en las existencias entre los streamers y los jugadores, aunque tiene gráficos casi obsoletos, una trama simple y ningún umbral de habilidad. Enfrenta a jugadores en elaboradas rondas de engaños y mentiras, lo que hace imposible que la gente confíe en sus compañeros de equipo.

Among Us involucra a un grupo de cuatro a diez compañeros de tripulación, con uno a tres impostores entre ellos. Los impostores intentarán matar a los compañeros de tripulación uno por uno sin ser atrapados, y pueden sabotear varios mecanismos del mapa para distraer al primero.

Los tripulantes, por otro lado, deben completar tareas en el mapa e identificar a los impostores antes de que saboteen estas misiones. Jugar como el impostor es bastante complicado y ocurre al azar, por lo que los jugadores tienen que jugar como compañeros de equipo en la mayoría de los juegos.

Los impostores también tienen algunas herramientas útiles. Además de poder sabotear diferentes mecanismos, pueden esconderse en conductos de ventilación y pueden autoinformar asesinatos que cometieron para confundir a otros.

En general, Among Us puede ser un juego desafiante para los tripulantes, especialmente si juegan en línea con personas que no conocen. Pueden usar el circuito cerrado de televisión para vigilar la cantidad de personas en cada habitación, pero deben depender principalmente de deducciones y, bueno, conjeturas aleatorias.

Un YouTuber ideó una estrategia para atrapar a los impostores. El truco se puede ver en el video, y es tan simple como efectivo. Los personajes de Among Us pueden estar tan cerca unos de otros que se superponen de hecho, dos o incluso tres personajes pueden pararse uno cerca del otro para que parezca que es solo una persona.

El truco utiliza esta característica y requiere que dos compañeros de tripulación se coloquen superpuestos en una esquina y esperen. Con el tiempo, el impostor los encontrará y, pensando que solo hay un jugador en pie, se apresurará a matarlo en ausencia de testigos.

Sin embargo, hay un período de recuperación para cada muerte, lo que significa que otros tienen tiempo suficiente para denunciar el asesinato y pedir a sus compañeros de equipo que voten por el impostor.

Este truco es perfecto y seguramente funcionará impecablemente bien si los jugadores logran superponerse a un compañero de equipo sin que el impostor se dé cuenta.

